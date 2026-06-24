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Edirne'deki işletmelerde bitkisel atık yağ denetimi yapıldı

Edirne'deki işletmelerde bitkisel atık yağ denetimi yapıldı
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Edirne Belediyesi ekipleri, çevre kirliliğini önlemek ve atık yağların doğru bertarafını sağlamak amacıyla işletmelerde bitkisel atık yağ denetimi gerçekleştirdi.

Edirne'deki işletmelerde bitkisel atık yağ denetimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince işletmelere yönelik bitkisel atık yağ denetimleri yapıldı.

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve atık yağların doğru şekilde bertaraf edilmesi amacıyla yürütülen denetimlerle, işletmelerin mevzuata uygun uygulamaları kontrol edildi.

Temiz ve sürdürülebilir bir kent için çalışmaların süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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