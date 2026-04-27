Haberler

Edirne'de 'bentonit' ocağı projesine köylülerden itiraz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EDİRNE'nin Enez ilçesine bağlı Çandır ve Şehitler köyleri sınırları içerisinde yapılması planlanan 'bentonit' ocağı kapasite artışı, cevher hazırlama ile kırma-eleme tesisi, öğütme tesisi, paketleme tesisi ve revizyonu projesi' için başlatılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin iptali için toplanan 310 itiraz dilekçesi ilgili makamlara teslim edildi.

Enez ilçesine bağlı Çandır ve Şehitler köylerinin sınırları içerisinde özel bir şirket tarafından yapılması planlanan 'bentonit ocağı kapasite artışı, cevher hazırlama ile kırma-eleme tesisi, öğütme tesisi, paketleme tesisi ve revizyonu projesi' için başlatılan ÇED sürecinin iptali için Hasköy, Şehitler ve Işıklı köylerinde yaşayan vatandaşlardan toplanan 310 itiraz dilekçesi Devlet Su İşleri (DSİ) 11'inci Bölge Müdürlüğü, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Keşan Kent Konseyi tarafından 'bentonit' ocağı projesine karşı Hasköy, Şehitler ve Işıklı köylerinde yaşayan vatandaşlar bilgilendirildi. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Trakya'nın bereketli bağrında, Hamzadere Barajı'nın can suyuyla filizlenmeye hazırlanan Hasköy, Şehitler ve Işıklı köylerinde bugünlerde hem büyük bir umut hem de derin bir kaygı bir arada yaşanıyor. Kapalı devre sulama sistemlerinin bölgeye getireceği bolluk ve bereketin müjdesi henüz taze iken, bu aydınlık tablonun üzerine özel sektörün 'bentonit' ocağı açma girişimi bir karabasan gibi çöktü. Bentonit, volkanik küllerin binlerce yıllık doğal ayrışmasıyla oluşmuş, kendi ağırlığının katbekat fazla sıvıyı hapsetme ve şişme yeteneğine sahip, 'binbir suratlı' bir kil mineralidir. Endüstride sondaj çamurundan döküm bağlayıcısına kadar geniş bir yelpazede kullanılan bu madde, son yıllarda özellikle evcil hayvan hijyeninde kedi kumu ham maddesi olarak yüksek bir ticari değer kazanmıştır. Ancak bu mineralin toprağın altından çıkarılması süreci, üst katmandaki o paha biçilemez tarım toprağının tamamen sıyrılmasını, yerel ekosistemin altüst olmasını ve bölgenin uzun yıllar toz bulutları altında kalmasını zorunlu kılmaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
