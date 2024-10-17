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Edirne'de Avukat Süleyman Özduygu İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Edirne'de Avukat Süleyman Özduygu İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
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Edirne'de hayatını kaybeden 78 yaşındaki avukat Süleyman Özduygu için düzenlenen cenaze törenine Edirne Cumhuriyet Başsavcısı ve birçok avukat katıldı. Törenin ardından Özduygu, Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.

Edirne'de hayatını kaybeden avukat için cenaze töreni düzenlendi.

Tedavi gördüğü Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinden alınan avukat Süleyman Özduygu'nun (78) cenazesi Edirne Adliyesi bahçesine getirildi.

Burada okunan duanın ardından helallik istendi.

Adliyede düzenlenen törene Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Törenin ardından cenaze Eski Cami'ye götürüldü.

Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Özduygu'nun cenazesi Yenişehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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