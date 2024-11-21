Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi
Edirne Emniyet Müdürlüğü, Yeniimaret Mahallesi'nde 9 ekip ve 24 personel ile asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. 107 kişinin GBT kontrolü yapıldı, 47 araç denetlendi. 16 araca ceza kesilirken, 2 alkollü sürücüye idari işlem uygulandı.
Edirne'de polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeniimaret Mahallesi'nde 9 ekip ve 24 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.
Ekipler uygulamada 107 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı, 47 araç kontrol etti.
Denetimde 16 araç ve sürücüsüne eksikleri nedeniyle idari para cezası uygulandı, 2 alkollü sürücüye idari işlem yapıldı, 2 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un da denetim sırasında mahalle sakinleriyle görüştü, taleplerini dinledi.