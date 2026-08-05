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Keşan, Uzunköprü ve Edirne'den kısa haberler

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Keşan'da kullanılmayan ahırda çıkan yangın söndürüldü.

Keşan'da kullanılmayan ahırda çıkan yangın söndürüldü.

Yörük Mahallesi'nde kullanılmayan ahırdan dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle ahırda hasar oluştu.

Telefonunu alan kişiden şikayetçi oldu

Uzunköprü'de bir kişi, cep telefonunu alan şüpheliden şikayetçi oldu.

Hızır Reis Caddesi'nde M.İ, taksi şoförü E.S'ye telefonunu verdi.

Telefonunu geri alamayan M.İ, karakola giderek E.S'den şikayetçi oldu.

Alkollü sürücü hakkında işlem yapıldı

Edirne'de alkollü araç kullanan sürücü hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde sürücü Ö.O'nun alkol ölçümü yapıldı.

Ölçümde 1.20 promil alkollü çıkan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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