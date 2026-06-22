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Edirne'de Anız Yangını: 500 Dekar Tarım Arazisi Zarar Gördü

Edirne'de Anız Yangını: 500 Dekar Tarım Arazisi Zarar Gördü
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Edirne'de çıkan anız yangınında yaklaşık 500 dekar tarım arazisi zarar gördü. Yangın nedeniyle D-100 kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

EDİRNE'de çıkan anız yangınında yaklaşık 500 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Edirne-Lalapaşa D-100 kara yolu üzeri, Yeni Şehir Mezarlığı yanındaki biçilmiş buğday tarlasında, saat 13.00 sıralarında anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hobi bahçeleri de sıçradı. Yangın nedeniyle çıkan duman D-100 kara yolunda trafiği olumsuz etkiledi. Duman nedeniyle görüş mesafesi düştü, yol geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

YOL YENİDEN AÇILDI

İhbarla bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, Süloğlu Belediyesi ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyüyen yangına çevredeki çiftçiler de su tankerleri ve pulluk takılı traktörleriyle müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yol da yeniden trafiğe açıldı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Edirne Valiliği de sanal medya hesabından yangına ilişkin açıklama paylaştı. Açıklamada, "İlimizde meydana gelen buğday tarlasında başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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