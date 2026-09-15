Edirne'de Ahilik Haftası kapsamında şet kuşanma töreni düzenlendi

Edirne'de 39. Ahilik Haftası kapsamında şet kuşanma töreni gerçekleştirildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, bir düğün salonunda düzenlenen törende, ahiliğin Anadolu'nun mayasını yoğuran, mesleğin yanında ahlak anlayışını da nesilden nesile taşıyan köklü bir medeniyet mirası olduğunu söyledi.

Ahiliğin işini iyi yapmayı, sözünün arkasında durmayı, müşterisine hakkaniyetle yaklaşmayı ve kazancında başkasının hakkını gözetmeyi öğrettiğini belirten Sezer, Ahiliğin geçmişte kalmış bir esnaf geleneğinden çok daha fazlası olduğunu ifade etti.

Sezer, ahiliğin çalışma hayatına yön veren bir ahlak anlayışı ve toplum hayatını güçlendiren bir dayanışma kültürü olduğunu dile getirerek, "Ahilik, Anadolu'nun mayasını yoğuran, bir mesleğin yanında bir ahlak anlayışını da nesilden nesile taşıyan köklü bir medeniyet mirasımızdır. Bu anlayışla insanın kazancı kadar, kazancını nasıl elde ettiği; yaptığı iş kadar, o işi hangi anlayışla yaptığı da önemlidir." dedi.

Şet kuşanma geleneğinin ustalıkla birlikte sorumluluk da üstlenmek anlamına geldiğini aktaran Sezer, şöyle konuştu:

"Ustasının huzurunda bağlanan şet ile genç esnafımıza artık yalnızca işinin değil, mesleğinin ve itibarının da emanet edildiği hatırlatılmaktadır. Çünkü Ahilikte ustalık, el becerisinden önce güvenilir olmayı gerektirir."

Kanun ve mevzuata uymanın yanı sıra vicdan ve ahlak anlayışının da önem taşıdığını vurgulayan Sezer, ahilikte güven ve saygınlığın önemli olduğunu kaydetti.

Sezer, "Yılın Ahisi" Hayri Sönterler, "Yılın Kalfası" Harun Fatih Tuna ve "Yılın Çırağı" Selenay Dernekçi'yi tebrik etti.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da ahiliğin dürüstlük, emeğin hakkını verme, meslektaşını gözetme ve gelecek nesilleri yetiştirme anlayışını taşıdığını söyledi.

Genç kuşağın ahilik kültürünü gelecek nesillere aktarmasının önemine değinen Gencan, "Ahilik bize yüzyıllardır çok yalın ama güçlü bir ölçü bırakıyor. İşini iyi yapacaksın. Dürüst olacaksın. Emeğin hakkını vereceksin. Meslektaşını gözeteceksin. ve senden sonra gelecek nesli yetiştireceksin." dedi.

Ticaret İl Müdürü Mustafa Kurt, Ahilik kültürünün dürüstlük, güvenilirlik, iş ve meslek ahlakına saygı ile hak ve hukuka riayet etme gibi değerleri temel aldığını belirtti.

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Harun Özen ise Ahiliğin ticaretin yanı sıra ahlak, kardeşlik ve dayanışma anlayışını taşıdığını ifade etti.

"Yılın Ahisi" seçilen Hayri Sönterler, verilen unvana layık görülmekten gurur duyduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Sönterler'e şet kuşatıldı, "Yılın Kalfası" Tuna ile "Yılın Çırağı" Dernekçi'ye plaket verildi.

Kaynak: AA