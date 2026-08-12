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Keşan'da Saman Balyası Yangını: 500 Balya Kül Oldu

Keşan'da Saman Balyası Yangını: 500 Balya Kül Oldu
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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy'de bir çiftliğin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yaklaşık 500 saman balyası kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 500 saman balyası kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Bahçeköy'deki bir çiftliğin bahçesinde bulunan saman balyaları henüz bilinmeyen nedenden dolayı alev alarak, yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 500 saman balyası yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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