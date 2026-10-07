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Edirne'de 4 katlı apartmanın mutfağında çıkan yangın itfaiyece söndürüldü

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Edirne'de 4 katlı apartmanın mutfağında çıkan yangın itfaiyece söndürüldü
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Edirne'de 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangın, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Kocasinan Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi'ndeki evin mutfağında çıkan yangında mutfak hasar gördü, çıkış nedeni araştırılıyor.

Edirne'de 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocasinan Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi'nde N.Ö'ye ait evin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Daireye müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle evin mutfak bölümünde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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