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Edirne'de 15, Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalanarak göç idaresine gönderildi

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Edirne'de güvenlik güçlerinin denetimlerinde yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edilen 15 yabancı uyruklu, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kırklareli'nde yakalanan 11 düzensiz göçmen ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 11 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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