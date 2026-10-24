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Edirne'de 11, Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalanarak işlemlere gönderildi

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Edirne ve Kırklareli'nde toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yakalanan 11 göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'nde yakalanan 7 göçmen ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 11 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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