Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan tüm çocukların bayramını kutladı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan tüm çocukların bayramını kutladı
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda çocukların güvenliğinin önemine dikkat çekti ve tüm çocukların bayramını kutladı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm çocukların bayramını kutladı.

Gencan, 23 Nisan 1920'nin millet iradesinin tecelli ettiği ve bağımsızlık yolunda atılan en önemli adımlardan biri olduğunu belirterek, bu tarihin aynı zamanda çocuklara verilen değerin en güçlü simgelerinden biri olduğunu ifade etti.

Mesajında son günlerde yaşanan üzücü olaylara da değinen Gencan, "Bu yıl 23 Nisan'ı her zamanki coşkusu ve gururuyla kutlarken, son günlerde yaşanan üzücü olayların etkisini yüreğimizde hissediyoruz. Bu tür olaylar, çocuklarımızın güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Çocukların güvenli ortamlarda büyümesinin önemine dikkati çeken Gencan, "Çocuklarımızın güvenle eğitim aldığı, korkusuzca oyun oynadığı, huzur içinde büyüdüğü bir Türkiye hepimizin ortak sorumluluğudur. Okullar, çocuklarımızın kendilerini en güvende hissetmesi gereken alanlardır. Bu güven ortamını sağlamak, geleceğimize sahip çıkmanın en temel şartıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günün büyük sorumluluk yüklediğini belirten Gencan, çocukların daha güvenli ve umut dolu bir ülkede yaşamaları için toplumun tüm kesimlerinin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini kaydetti.

Edirne'nin Cumhuriyet değerlerine bağlı kimliğiyle 23 Nisan'ı her yıl coşkuyla kutladığını vurgulayan Gencan, bu yılki etkinliklerde bayram sevincinin toplumsal duyarlılıkla birlikte yaşanacağını ifade etti.

Başkan Gencan, mesajının sonunda tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak sağlık, güven ve umut dolu yarınlar diledi.

Kaynak: AA / Gürkan Arda
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...

İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu? Bir maddeye itiraz var

AK Parti 3 maddelik metni muhalefete sundu, birine itiraz var
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?

Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
Bir zamanların Premier Lig şampiyonu 3. Lig'e düştü

10 yıl önce Premier Lig şampiyonu olan takım dün gece 3. Lig'e düştü
Gösteri öncesi seyirciyle tartışan Müjdat Gezen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Seyirciyle tartışan usta sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı
Stresten yerinde duramadı! Maç biter bitmez dizlerinin üstüne çöktü

Ömründen ömür gitti, maç biter bitmez dizlerinin üstüne çöktü
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu

Okul tuvaletinden not ve silah çıktı! İsim isim tehdit etmiş
Bir zamanların Premier Lig şampiyonu 3. Lig'e düştü

10 yıl önce Premier Lig şampiyonu olan takım dün gece 3. Lig'e düştü
Fenerbahçe taraftarından Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı

Maç bitti olanlar oldu!
Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

İki tane saçma şarkıyla meşhur oldu, girdiği triplere bakın