Edirne Barosu'ndan imar değişikliğine itiraz

Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Fatih Mahallesi'nde kamu mülkiyetindeki bir taşınmazın "Belediye Hizmet Alanı"ndan "Özel Sosyal Tesis Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin imar planı değişikliğine itiraz ettiklerini bildirdi.

Karakoç, Edirne Barosu Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Edirne Belediye Meclisinin 7 Ağustos 2026'da Fatih Mahallesi 1983 ada 15 parsele ilişkin aldığı kararı değerlendirdi.

Kamusal alanların özel kullanıma açılmasını doğru bulmadıklarını belirten Karakoç, "Kamusal alanlar, adı üstünde tüm kamunun kullanımına açık olması gereken, kamu hizmetinin yürütülmesi gereken özel alanlardır. Bu anlamda bu tahsisi doğru bulmuyoruz." dedi.

Karakoç, parsel bazlı imar değişikliklerinin şehircilik ilkeleri, imar mevzuatı ve kamu yararı açısından uygun olmadığını savundu.

Aynı taşınmaza ilişkin benzer taleplerin 2021, 2022 ve 2025 yıllarında Belediye Meclisince reddedildiğini ifade eden Karakoç, imar değişikliğinden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Edirne Belediyesine gerekli itirazları yaptıklarını aktaran Karakoç, itirazlarının sonuçsuz kalması halinde yasal yollara başvuracaklarını kaydetti.

Basın açıklamasına Edirne Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Coşkun Molla, komisyon sekreteri Simay Hepgezer ve yönetim kurulu üyesi Mertcan Yalçın da katıldı.

Kaynak: AA