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Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Filistin sergisi

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Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Hafsanur Derviş ve Serra Kasap'ın kara kalem resimlerinden oluşan 'Acın Acımızdır, Canımızsın Filistin' adlı sergi açıldı. Sergi, Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve diğer yetkililer tarafından gezildi.

Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesinin Batı Trakyalı öğrencileri Hafsanur Derviş ve Serra Kasap'ın kara kalem resimlerinden oluşan "Acın Acımızdır, Canımızsın Filistin" adlı resim sergisi açıldı.

Kara kalem tekniğinde 16 resim cuma namazı sonrası Eski Cami avlusunda sergilenmeye başlandı.

Batı Trakya'dan eğitim almak için Edirne'ye gelen Hafsanur ve Serra'nın Filistin'de yaşanan acı ve hüznü kağıda döktüğü sergiyi Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak da gezdi.

Derviş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin'deki hüznü resimlerine döktüklerini söyledi.

Kasap da Filistin'de devam eden soykırıma tepki olarak kara kalem çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Öğretmen Sevim Öztürk ise öğrencilerine duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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