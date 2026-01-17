Haberler

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tohumcu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tohumcu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 2025 yılına damga vuran fotoğrafları değerlendirdi. Oylama, çeşitli kategorilerde gerçekleşiyor ve katılımcılar istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tohumcu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçen Tohumcu, "Haber" kategorisinde ise Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" fotoğrafını tercih etti.

"Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" karesini oylayan Tohumcu, "Günlük Hayat" kategorisindeki tercihini ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" adlı fotoğrafından yana kullandı.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

