Edebiyat ve sinemanın usta ismi: Fikret Hakan

"Battal Gazi Destanı", "Yılanların Öcü", "Köprüaltı Çocukları", "Keşanlı Ali Destanı", "Demir Yol" ve "Hamal" adlı yapımların da aralarında bulunduğu çok sayıda filmde rol alan, "Tellak Ali" ve "Hamal'ın Uşakları" adlı kitapları kaleme alan usta oyuncu ve yazar Fikret Hakan'ın vefatının üzerinden 8 yıl geçti.

Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan ve çevirmen Abdullah Gaffar Güney ile hemşire Fatma Belkıs Hanım'ın oğlu olarak Balıkesir'de 23 Nisan 1934'te dünyaya gelen Hakan, babasının görevi nedeniyle çocukluğunda farklı şehirlerde yaşadı.

Hakan'ın sanat altyapısını Anadolu'daki sinemalarda gördüğü filmler oluştururken, çok iyi bir izleyici oldu ve sinema oyunculuğu düşüncesi aynı süreçte kafasında yer etti.

Babası Galatasaray Lisesine atanıp İstanbul'a geldikten sonra mahalledeki arkadaşlarıyla gitmeye başladığı tiyatrodan da çok etkilenen Fikret Hakan, diğer yandan edebiyatla ilgilenmeye başladı.

Çok iyi Rusça bilen babasının yaptığı çevirileri de içeren zengin bir kitaplığı olan sanatçı için, okumak ve yazmak küçük yaşlardan itibaren hayatının ayrılmaz parçası haline geldi.

Hakan, Taksim Atatürk Lisesinde okurken İstanbul Ekspres'te gazeteciliğe başlayarak, bazı edebiyat dergilerinde hikayelerini okuyucuyla buluşturdu.

İlk kez "Köprüaltı Çocukları" filminde rol aldı

Sanat hayatına 1950'de Ses Tiyatrosunda "Üç Güvercin Opereti" ile sahneye çıkarak başlayan Hakan, daha sonra sinemaya yöneldi.

"Köprüaltı Çocukları" filminde ilk kez beyaz perdede boy gösteren oyuncu, ardından "Beyaz Mendil", "Gelinin Muradı" ve "Dokuz Dağın Efesi" filmlerinde sinemaseverlerin karşısına çıktı.

Fikret Hakan, Ses Tiyatrosu, Çığır Sahne, Cep Tiyatrosu, Küçük Sahne, Oraloğlu Saat 6 Tiyatrosu, kurucusu olduğu Sahne 8 ve Fikret Hakan Tiyatrosu gibi topluluklarda da rol aldı.

Kariyeri boyunca yüzlerce sinema filmi ve onlarca dizide oynayan, 1970'lerde senarist, yönetmen ve yapımcı olarak sektörde yer alan Hakan, "Üç Arkadaş" ve "Keşanlı Ali Destanı" ile büyük üne kavuştu.

Fikret Hakan, 1971'de "Sürgünden Geliyorum", 1973'te "Cennetin Kapısı", 1975'te "En Büyük Patron", 1976'da ise "Sürgün" ve "Hamal"ın yönetmenliğini yapmasının yanı sıra "Hamal" dışındaki bu filmlerin senaryolarını kaleme aldı.

1970-1975'te "Cemo/Dedikleri Gerçek İmiş", "Dostun Gülü/Löberde", "Aşk Uğultusu/Sancı" plaklarını da yapan sanatçı, gazino performansları ve sunuculuk deneyiminin ardından, Yeşilçam'ın sıkıntılı dönemlerinde Marmaris'e taşınarak 1980'lere kadar burada yaşamını sürdürdü.

Daha sonra tekrar sinemaya dönen ve 1998'de "Devlet Sanatçısı" ünvanını alan Fikret Hakan, "Tellak Ali" ve "Hamal'ın Uşakları" isimli öykü kitaplarının yanı sıra "İnce Müzikli Otobüsler" ve "İmbikçi Duvar" adlı iki şiir kitabına imza attı.

Fikret Hakan, 1914'ten 1996'ya kadar geçen süreçte yıl yıl öne çıkan oyuncuları, yönetmenleri, filmleri, olayları aktardığı, fotoğraflar ve afişlerle desteklenen "Türk Sinema Tarihi" eseriyle Türk sinema seyircisine özel bir arşiv sundu.

"Merak etmeden bir yere varamazsın"

Tarık Buğra'nın aynı isimli eserinden uyarlanan, Yücel Çakmaklı'nın yönetmenliğini üstlendiği TRT yapımı "Küçük Ağa" dizisinde "Çolak Salih" karakteriyle iz bırakan Hakan, sinemanın neredeyse bütün dönemlerinde film yapmaya devam etti ve Lütfi Akad, Metin Erksan, Atıf Yılmaz ile Memduh Ün gibi usta isimlerle çalıştı.

Bir yandan yumuşak gülüşü, bir yandan sert bakışı ve her şekle bürünen yüzüyle her filmine ayrı imza atan sanatçı, salon adamı, köy delikanlısı, işçi, patron, polis, dolandırıcı, iyi, kötü ayrımı yapmadan her rolü canlandırdı.

Hakan, verdiği bir röportajda, genç sinemacılara tavsiyelerde bulunarak, "Dedikodu tavrı içerisine girmeksizin her oyuncu ya da yönetmen namzedi mutlak suretle meraklı olmak zorundadır. Merakını kaybeden bir insandan hiçbir şey bekleyemezsin. Hele biz alaylılar için, merak etmeden bir yere varamazsın." ifadelerini kullanmıştı.

Aynı röportajda belge toplama merakından bahseden Hakan, "1952'de sinemaya girmeye başladığım zaman, o zamanki yapımcıların kapılarını aşındırıp doküman topladım, karolarını yazdım. Arşivcilik, baktım kimsenin yaptığı yok. Böylece yaklaşık 55 sene büyük bir arşive sahip oldum." açıklamasını yapmıştı.

Fikret Hakan, 11 Temmuz 2017'de akciğer kanseri tedavisi gördüğü Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 83 yaşında hayatını kaybetti. Toplamda 4 evlilik yapan sanatçının cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Birçok ödüle layık görüldü

Fikret Hakan, 1965'te "Keşanlı Ali Destanı" ile Antalya Film Festivali ve İzmir Enternasyonal Fuarı 1. Film Şenliği'nde, 1968'de "Ölüm Tarlası" ve 1971'de "Hasret" ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" aldı.

Hakan, 1993'te "Yalancı" ile 30. Antalya Film Şenliği'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü", 1997'de 34. Antalya Film Şenliği'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" ve 2012'de Engelsiz Yaşam Vakfının "Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü"ne layık görüldü.