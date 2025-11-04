Eczanede İlaç Tartışması Kanlı Bitti: Oğul Eczacıya Saldırdı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde ilaç tartışmasında İsmail Toprak'ın (44) eczacı teknisyeni Arif Fidan'ı (42) darbettiği olayın öncesinde yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olaydan bir gün önce kaydedilen görüntülerde, Fidan'ın, İsmail Toprak'ın babası Zeynel Abidin Toprak'ı (76) ilaç tartışmasında tartaklayıp dışarı çıkarırken yere düşürdüğü anlar yer aldı.

Olay, 16 Ekim günü sabah saatlerinde Merkez Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki bir eczanede meydana geldi. Eczaneye giden Zeynel Abidin Toprak, eski tarihli reçeteyle ilaç almak istedi. Eczacı teknisyeni Arif Fidan ilacı vermeyince aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın sonunda Fidan, Zeynel Abidin Toprak'ı eczaneden çıkardı.

Olaydan bir gün sonra Zeynel Abidin Toprak'ın oğlu İsmail Toprak, eczaneye gelerek Fidan'ı sopayla darbetti. Gürültüleri duyarak iş yerine giren komşuları araya girip, Fidan'ı kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Fidan, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Arif Fidan tedavisinin ardından taburcu olurken, kaçan İsmail Toprak kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Toprak polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mersin Eczacı Odası yetkilileri de eczane önünde basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadıklarını belirtti.

OLAYA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olayın öncesine dair farklı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, eczacı teknisyeninin olaydan bir gün önce Zeynep Abidin Toprak'ı tartaklayarak iş yerinden çıkarırken, iterek yere düşürdüğü, ardından kapıyı kapattığı anlar yer aldı.

Yaşananları anlatan Zeynel Abidin Toprak, eczacı teknisyeninin ilk kendisini darbettiğini ancak buna rağmen oğlunun yaptığını da savunmadığını söyledi. Fidan'dan şikayetçi olduklarını belirten Zeynel Abidin Toprak, oğlunun serbest bırakılmasını ya da Fidan'ın da tutuklanmasını istedi.