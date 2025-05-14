Eczacılık Eğitiminin 186. Yıl Dönümü Anıtkabir'de Kutlandı

(ANKARA) - Ankara Eczacı Odası, Türkiye'de eczacılık eğitiminin bilimsel temellere dayandırılmasının 186. yıl dönümünü Anıtkabir ziyaretiyle kutladı.

Türkiye'de eczacılık eğitiminin bilimsel temellere dayandırılmasının 186. yıl dönümününde Ankara Eczacı Odası Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. 14 Mayıs 1839'da Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane bünyesinde eczacılık sınıfının açılmasıyla başlayan köklü miras, büyük bir coşkuyla anıldı.

Ziyarette, eczacıların yalnızca ilaç temin eden değil, aynı zamanda halkı ilacın doğru kullanımı konusunda bilgilendiren ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir paydaşı olduğu vurgulandı. Ankara Eczacı Odası'nın bilimsel eczacılığın mirasını yaşatmaya ve mesleğin geleceğini güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceği bildirdi. Bilim, etik ve toplum sağlığına adanmışlıkla görev yapan eczacılar, 186 yıldır sağlık hizmetlerinin ön saflarında yer aldı.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Uzman Eczacı Cumhur Cem Abbasoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Tüm zorluklara rağmen görevlerini özveriyle sürdüren eczacılarımızın Bilimsel Eczacılık Günü'nü kutluyorum. Mesleki sorunların aşıldığı, emeğimizin değer gördüğü, umut dolu nice 14 Mayıslar diliyorum." dedi.

Tören, Atatürk'ün mozolesine çelenk sunulması ve saygı duruşuyla sona erdi.