Teis Genel Başkanı Saydan: "Depremin Üzerinden Üç Yıl Geçmiş Olabilir Ama Yaşanan Sorunlar Maalesef Geçen Süre ile Birlikte Ortadan Kalkmış Değil"

Güncelleme:
TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla, bölgede hala eczanelerin içerisine düştüğü zorluklar ve yaşanan sorunlara dikkat çekti. Eczanelerin konteynerlerde hizmet verdiğini ve deprem sonrası yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtti.

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası ( Teis ) Genel Başkanı Nurten Saydan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Depremden sonra bölge halkına kesintisiz ilaç ve eczacılık hizmeti sunmaya devam eden birçok eczane hala konteynerde hizmet vermeye çalışıyor. Depremde göçük altında kalarak kaybolan ve yağmalanan ilaçlardan dolayı orantısız cezalar kesiliyor ve hiçbir muhatap yetkili bulunamıyor. Depremin üzerinden üç yıl geçmiş olabilir ama yaşanan sorunlar maalesef geçen süre ile birlikte ortadan kalkmış değil" ifadelerini kullandı.

Teis Genel Başkanı Nurten Saydan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Saydan, depremden etkilenen bölgelerdeki eczacıların hala birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu belirterek "Eczanelerin yeniden açılması, altyapı iyileştirmeleri ve meslektaşlarımızın hak ettiği desteğin sağlanması öncelikli taleplerimiz arasında" dedi.

"Depremde mağdur olan eczanelerimiz ne yazık ki hala depremin getirdiği sorunlarla yalnız başlarına uğraşıyorlar"

6 Şubat'ta meydana gelen depremde, ülke genelindeki eczanelerin yaklaşık altıda biri olan 5 bin eczanenin etkilendiğine dikkat çeken Saydan, "Depremde eczanelerimiz yerle bir oldu ama bizler; depremin olduğu andan itibaren diğer illerdeki eczacılarımızla ve eczane teknisyeni arkadaşlarımızla, örgütlerimizle deprem bölgesine koştuk. Sahra eczaneleri kuruldu, bu eczanelerin bütün ilaç ve tıbbi malzemeleri, çocuk mamalarına, bebek bezlerine kadar eczanelerimizden gönderildi, ancak depremde mağdur olan eczanelerimiz ne yazık ki hala depremin getirdiği sorunlarla yalnız başlarına uğraşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Saydan, deprem felaketi sonrası eczanesi yıkılan, yağmalanan veya ilaçlarıyla dolapları sağlam kalmasına rağmen ailesinden, arkadaşlarından, meslektaşlarından kayıplar yaşadığı ve bölgesinde nüfus kalmadığı için farklı bir bölgeye gitmek isteyen eczacıların, acılarını hafifleterek hayatlarına devam edebilmek, ailelerini geçindirebilmek ve depolara olan borçlarını ödeyerek çalışanlarına istihdam sağlamak için çabaladıklarını belirtti.

"Depremde göçük altında kalarak kaybolan ve yağmalanan ilaçlardan dolayı orantısız cezalar kesiliyor"

Bölgede yaşamına devam eden eczacıların hala çabaladığını belirten Saydan, şu ifadelere yer verdi:

"Bütün bu sorunların yanı sıra, depremden sonra bölge halkına kesintisiz ilaç ve eczacılık hizmeti sunmaya devam eden birçok eczane hala konteynerde hizmet vermeye çalışıyor. İş yerleri henüz teslim edilmediğinden eczacılar konteynerde birçok sorunla uğraşmak zorunda kalıyorlar. Ayrıca depremzede eczacıların hırsızlık, gasp gibi sorunlarına ek olarak bölgedeki göçmenlerin reçete bedeli ödemelerinde yaşanan 4-5 aylık gecikmeler de ciddi ekonomik problemlere yol açıyor. Depremde göçük altında kalarak kaybolan ve yağmalanan ilaçlardan dolayı orantısız cezalar kesiliyor ve hiçbir muhatap yetkili bulunamıyor. Depremin üzerinden üç yıl geçmiş olabilir ama yaşanan sorunlar maalesef geçen süre ile birlikte ortadan kalkmış değil. TEİS olarak, 7 gün 24 saat ülkemizin her yerinde vatandaşlarımıza hizmet vermek için çabalayan eczacılarımızın sesini bir kez daha duyurmak istiyoruz. Bizler sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası olarak her koşulda vatandaşlarımızın yanındayız. Yetkililerden de biz eczacıların yanında olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla deprem bölgesindeki eczacılık hizmetinin normalleşmesi için gerekli önlemlerin hızla hayata geçmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
