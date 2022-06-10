Eczacıbaşı Topluluğu: "İtalya'da kaybolan helikopteri arama çalışmaları sürüyor" - Haberler

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Eczacıbaşı Topluluğu: "İtalya'da kaybolan helikopteri arama çalışmaları sürüyor"

AA - Mehmet Fatih Erdoğdu - Güncel
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Eczacıbaşı Topluluğu: 'İtalya'da kaybolan helikopteri arama çalışmaları sürüyor'

İtalya'da Modena civarında radardan kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nde görev yapan 4 kişinin de bulunduğu helikopteri arama çalışmaları, geniş bir ekip tarafından sürdürülüyor.

İtalya'da Modena civarında radardan kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nde görev yapan 4 kişinin de bulunduğu helikopteri arama çalışmaları, geniş bir ekip tarafından sürdürülüyor.

Eczacıbaşı Topluluğundan yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Modena civarında radardan kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda görev yapan 4 arkadaşımızın da bulunduğu helikopteri arama çalışmaları, geniş bir ekip tarafından sürdürülüyor. İtalyan yetkililerin verdiği bilgiye göre arama çalışmaları, helikopterden en son alınan sinyaller ve güzergah doğrultusunda havadan helikopter ve dronlar, karadan ise resmi ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarıyla yürütülüyor. Bölgeye giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve üst düzey yöneticilerimiz, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile arama çalışmalarını yakından takip ediyorlar. Tüm dualarımız, arkadaşlarımızdan gelecek iyi bir haberiçin."

Eczacıbaşı Topluluğu, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, kağıt teknolojileri fuarı için İtalya'ya giden 4 kişinin bindiği helikopterden haber alınamadığını duyurmuştu.

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Güncel

Eczacıbaşı Topluluğu İtalya Güncel Haberler

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