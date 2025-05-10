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Eber Sarısı Çiçekleri Akşehir Gölü Kıyısını Sarıya Boyadı

Eber Sarısı Çiçekleri Akşehir Gölü Kıyısını Sarıya Boyadı
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Kuruyan Akşehir Gölü kıyısında açan Eber sarısı, ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altında olan bu bitki türü için yüksek ceza uygulamaları da bulunuyor. Gölçayır Mahallesi Muhtarı, bölgede suyun kalmadığını fakat Eber sarısının her yıl çiçek açtığını belirtti.

Korunması gereken bitki türlerinden Eber sarısı, kuruyan Akşehir Gölü kıyısındaki sarı rengiyle ziyaretçilerine güzel bir manzara sunuyor.

Konya ile Afyonkarahisar arasındaki (Eber ile Akşehir Gölü) göl sahasında görülen Eber sarısı için 2013'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "Tür Eylem Planı" hazırlandı.

Mayıs başında açan ve bir ay çiçeklenme süresiyle dikkati çeken Eber sarısını koparanlara ve taşıyanlara yüksek rakamlarda para cezası veriliyor.

Piyan sarısı adıyla da anılan bitki türü, Eber Gölü ile Akşehir Gölü'nün güneybatısında dar bir hat boyunca kesintili ve öbekler halinde yayılım gösteriyor.

Akşehir Gölü'nün kıyısında, Gölçayır Mahallesi yakınlarında 150 dekarlık arazide Eber sarısı çiçeklendi.

Kuruyan gölün kıyıları sarıya boyandı

Gölçayır Mahallesi Muhtarı Berat Demirkapu, AA muhabirine, gölde son yıllarda su görülmediğini söyledi.

Yıllar içinde gölün kurumasına tanıklık ettiklerini anlatan Demirkapu, "Göl tamamen kurudu diyebiliriz. Su yok. Baharda dereler biraz akıyor ama faydası yok. Sıcak bastığında dereler de akmıyor. Uzun yıllardır böyle. Orta alanlarda az biraz su olurdu o da artık yok." diye konuştu.

Demirkapu, bölgede görülen Eber sarısının bugünlerde çiçek açtığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bölgemizde yaşayanların bildiği bir tür. Dışarıdan insanlar buraya geldiğinde şaşkınlık yaşıyor. Etrafa bakıyor, her taraf sapsarı. Neticede bir göz algısı oluyor. Genelde aynı bölgede her sene çıkıyor. Önceki yıllarda bir azalma olmuştu. Şu anda güzel bir manzara var. Güzel kokuyor, yaklaşık bir ay çiçekli duruyor. Gelenler fotoğraf çektiriyor. Bitkiye zarar verilmesinin ciddi cezası var."

Demirkapu, göl kıyısının çiçeklenmesiyle bölgede arıcılık faaliyetlerinin arttığını kaydetti.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
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