Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

E-posta ihbarı sonrası İsrail'den kalkan yolcu uçağı Sofya'da arandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'den kalkan yolcu uçağı, e-posta yoluyla yapılan bomba ihbarı üzerine Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'na acil iniş yaptı. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı yetkilisi Nikolov, uçağın Terörle Mücadele Özel Birimi ekiplerince patlayıcıya karşı kontrol edildiğini bildirdi.

İsrail'den kalkan bir yolcu uçağı, e-posta yoluyla yapılan bomba ihbarının ardından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki havalimanına acil iniş yaptı.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Başkomiser Lyubomir Nikolov, basına yaptığı açıklamada, uçağa yönelik e-posta yoluyla bomba ihbarı alındığını bildirdi.

Nikolov, ihbarın ardından Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'na inen uçağın, olası patlayıcı madde bulunmasına karşı Terörle Mücadele Özel Birimi ekiplerince kontrol edildiğini belirtti.

Son dönemde hava yolu şirketlerinin de bomba ihbarlarının hedefi haline geldiğini belirten Nikolov, uçak dışında Bulgaristan'da çeşitli kurumlara yönelik de bomba ihbarları alındığını kaydetti.

Bu arada uçağın güzergah bilgisi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Saksıya toprak alırken tarihi keşif! Ekipler bölgeye koştu

Saksıya toprak alırken tarihi keşif! Ekipler bölgeye koştu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası!

Ünlü oyuncu ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası
Enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi

Alenen başörtüsü düşmanlığı yaptı

Futbol sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildi

İnsan insana bunu yapar mı? Kalbi durdu, maç tatil edildi
Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var

Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! İşaret ettiği yer çok kutsal
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor

Ve Erdoğan düğmeye basıyor! İki büyük revizyon iddiası
Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti

Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti