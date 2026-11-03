E-posta ihbarı sonrası İsrail'den kalkan yolcu uçağı Sofya'da arandı

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İsrail'den kalkan bir yolcu uçağı, e-posta yoluyla yapılan bomba ihbarının ardından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki havalimanına acil iniş yaptı.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Başkomiser Lyubomir Nikolov, basına yaptığı açıklamada, uçağa yönelik e-posta yoluyla bomba ihbarı alındığını bildirdi.

Nikolov, ihbarın ardından Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'na inen uçağın, olası patlayıcı madde bulunmasına karşı Terörle Mücadele Özel Birimi ekiplerince kontrol edildiğini belirtti.

Son dönemde hava yolu şirketlerinin de bomba ihbarlarının hedefi haline geldiğini belirten Nikolov, uçak dışında Bulgaristan'da çeşitli kurumlara yönelik de bomba ihbarları alındığını kaydetti.

Bu arada uçağın güzergah bilgisi paylaşılmadı.

Kaynak: AA