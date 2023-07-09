Düzce ve Sakarya'da Sağanak ve Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Düzce ve Sakarya'da devam eden sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok olumsuz etki yaşanıyor. Akçakoca'da rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, su baskınları ve yolların sular altında kalması gibi sorunlar yaşanıyor. Aynı şekilde Sakarya'da da sağanak yağış ve yükselen dere debileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.