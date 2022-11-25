"Düzce'deki Rabia heykelinin yeni kaldırıldığı iddiası yanlış"

Sosyal medyada Düzce'nin Kuyumcuzade Bulvarı üzerindeki kavşağa yerleştirilen Rabia heykelinin kaldırıldığı iddia edildi. Çoğu kullanıcı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşmesinden sonra böyle bir çalışmanın yapıldığını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Dünya Kupası'nın açılışı için gittiği Katar'da Mısır Devlet Başkanı Sisi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı bu görüşmeden sonra Düzce'nin Kuyumcuzade Bulvarı üzerindeki kavşağa yerleştirilen Rabia heykelinin kaldırıldığı görüntüleri paylaştı.

Birçok kişi bu görüntüleri kendi hesaplarından paylaştı. Görüntülerde bir vincin Rabia heykelini bulunduğu yerden kaldırdığı görülüyor. Ancak görüntüler "Google görseller" kısmında aratıldığında 2019'a ait olduğu görülüyor.

Ekim 2019'da halkın tepkisi üzerine Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla Kuyumcuzade Bulvarı üzerinden kaldırıldı. Heykel, Küçüksu Parkı içerisindeki nikâh salonu önüne götürüldüğü belirtildi. İşte heykelin parktaki görüntüsü.