Düzce'de kuvvetli rüzgarda çatısı uçan okulda hasar tespit çalışması yapıldı

Düzce'de etkili olan kuvvetli rüzgar sonucu Atatürk Anadolu Lisesi'nin çatısının bir kısmı uçtu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri, okulda hasar tespit çalışması yaptı. Eğitime 1 gün ara verildi.
Okul binasında incelemelerini tamamlayan ekipler, daha sonra bahçeye savrulan çatı parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı.
Okulun zarar gören çatı kısmının, temizlik çalışmalarının ardından yenileneceği öğrenildi.
Kalıcı Konutlar bölgesindeki lisenin çatısının bir kısmı, dün etkili olan şiddetli rüzgarda okulun bahçesine savrulmuş, bölgeye gelerek incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, okulda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıklamıştı.