Düzce'deki Kızılelma Arama Kurtarma Derneği 87 gönüllüyle afetlerde görev alıyor

EMİR KAAN DURSUN - Düzce'de deprem acısını yaşayanların kurduğu dernek, afetlerde görev alarak toplumsal dayanışma örneği sergiliyor.

Çoğu 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde yakınını kaybeden farklı meslek gruplarından 10 kişi, bir araya gelerek 2017 yılında Kızılelma Arama Kurtarma Derneğini kurdu.

Aralarında öğretmen, doktor, işçi, kamu çalışanı ve öğrencilerin de bulunduğu gönüllüler, dernek çatısı altında aldıkları eğitimler ve katıldıkları tatbikatlarla afetlerde görev almaya hazır hale geliyor.

Üye sayısı zamanla 87'ye çıkan dernek, bu zamana kadar 2020'de meydana gelen İzmir depreminde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ve yurdun çeşitli yerlerinde yaşanan sellerde görev aldı.

Aynı acıların tekrar yaşanmamasını isteyen grup üyeleri, olası afet durumunda ise en hızlı ve etkili müdahaleyi yapabilme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

"Bu işe gönül verdik"

Dernek başkanı 37 yaşındaki Soner Üstünel, AA muhabirine, arama kurtarma çalışmalarına yönelmesinde depremi yaşamasının önemli etkisi olduğunu söyledi.

Üstünel, 1999'da arama kurtarma imkanlarının bugünkü kadar gelişmiş olmadığını belirterek, "İçimde hep bu işi yapma hevesi vardı çünkü 1999 depreminde 3 kaybım (teyze, dayı ve yeğen) var. O zaman AFAD yoktu, Sivil Savunma vardı ve bu kadar gelişmiş değildi. Sonrasında AFAD gönüllüsü oldum. Bir insanı kurtarmak, dünyayı kurtarmak gibi. Bu işi Allah rızası için yapıyoruz." dedi.

Üst düzey eğitimler alarak faaliyetlerini profesyonelce sürdürdüklerini anlatan Üstünel, "Buradaki herkesin bir hikayesi var. Biri enkaz altında kalmış, birinin yakını enkaz altında kalmış. Herkeste bu olayla ilgili bir acı var. Düzce deprem bölgesi sonuçta. Hepimiz bu anı yaşadık, bunu biliyoruz. Her türlü afet var. 10 kişi başladığımız yolculuğu 87 gönüllüyle sürdürüyoruz. Herkesin bir branşı var, buna göre kendimizi ilerlettik. Sıkı ve uzun süreli eğitimlerden geçtik. Bu işe gönül verdik." diye konuştu.

Üstünel, yaptıkları işin tarifi olmadığını dile getirerek, "O duyguyu yaşamadan kimse bilemez. Bugün bir enkaz çalışıyorsunuz, açtığınız delikten içeriye baktığınızda bir çift gözün size bakması asla tarif edilemez. Şu an bile tüylerim diken diken oldu." dedi.

"Bir cana dokunmak dünyadaki her insana dokunmak demek"

Dernek üyesi 37 yaşındaki elektronik teknikeri Hakan Aydoğdu da depremde enkaz altında kaldığını, kurtarılmayı beklemenin ne demek olduğunu çok iyi bildiğini söyledi.

Aydoğdu, depremde çocuk olduğunu ve o süreçte yaşanan acıları ve zorlukları hiçbir zaman unutmadığını dile getirdi.

İnsanlara faydalı olmanın önemine değinen Aydoğdu, "Bir cana dokunmak dünyadaki her insana dokunmak demek. Allah rızası için çok önemli. Bunun bize verdiği mutluluk apayrı. Özel zamanımızdan ayırarak derneğe geliyoruz. Yeri geliyor sabahlara kadar eğitim alıyoruz. Bir cana dokunmak söz konusu olduğunda yorgunluğun aklından gidiyor, şevkle çalışıyorsun." ifadelerini kullandı.

Dernek üyesi 25 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi Hazal Sarıaydın ise afetlerde planlama, organizasyon ve temel ihtiyaçların karşılanması gibi birçok alanda gönüllülerin önemli görevler üstlenebileceğini kaydetti.

Herkesin imkanları doğrultusunda dayanışmaya katkı sunabileceğini dile getiren Sarıaydın, arama kurtarma kuruluşlarında gönüllülerin artmasını istediğini belirtti.

Kaynak: AA