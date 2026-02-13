Haberler

Düzce'de suç örgütüne operasyon: 36 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, 36 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

DÜZCE'de jandarmanın suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, 36 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 36 şüpheli, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' ve 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 178 gram kokain, 29 sentetik hap, 13 gram çeşitli türlerde uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, 132 fişek, av tüfeği, uyuşturucu öğütme aparatı, hassas terazi, 6 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 520 lira, 25 euro, 101 dolar ve 1 milyon 600 bin liralık çek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var

Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
Tereyağı fiyatının 3 ay içerisindeki değişimi 'Yok artık' dedirtti

Bunun adı zam değil zulüm!
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var

Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız

Bu haberi okuyunca ona bir kez daha hayran kalacaksınız
2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisiyle birlikte olup hamile kalan öğretmen için karar verildi