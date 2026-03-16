Kavşakta otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

DÜZCE'de, kavşakta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-655 kara yolunun Karaca kavşağı mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine giden Veysel S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs ile Kadir İ. idaresindeki 81 KE 319 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Veysel S. ve yolcu Sedat S. ile otomobil sürücüsü Kadir İ. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı