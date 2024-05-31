Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler Mahallesi'nde ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen ceset, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.