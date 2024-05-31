Üye Girişi
Haberler

Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler Mahallesi'nde ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen ceset, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler Mahallesi'nde ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen ceset, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Düzce Üniversitesi Bahçeşehir Otopsi Düzce Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep

Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep

 Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

 Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak

Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak

Bakmadan Geçme

Mulan filmi oyuncuları kim, konusu ne? Mulan filmi ne zaman, nerede çekildi? Survivor kim kazandı? 31 Mayıs Cuma Survivor'da kim kazandı? #129300 Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takımlar! Mourinho hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 31 Mayıs Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 31 Mayıs Salı yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Gaddar 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kızılcık Şerbeti 66. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Yalı Çapkını 73. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi Arka Sokaklar 678. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kara Ağaç Destanı 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! FETÖ büyü olayı ne? Fetullah Gülen'e büyü mü yapıldı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! Fetullah Gülen kaçırıldı mı? FETÖ nerede?
Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak 'büyü' iddiası

Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title