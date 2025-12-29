Haberler

Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi

Güncelleme:
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, denizde dalga boyunu 5 metreye kadar yükseltti. Balıkçılar, teknelerinin güvenliğini sağlamak için önlemler aldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

Kentin Karadeniz'e kıyı olan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Rüzgar nedeniyle boyu 5 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.

Bazı balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
Haberler.com
500

