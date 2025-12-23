Düzce'de "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı

Gazze'de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini anlatan "Hind Rajab'ın Sesi" (The Voice of Hind Rajab) filminin özel gösterimi Düzce'de gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Düzce Valiliği işbirliğinde kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin 2 sinema salonunda hazırlanan özel gösterimde, Gazze'de İsrail ateşi altında kalan bir araçtan yükselen ancak saldırılar dolayısıyla cevapsız kalan Hind Rajab'ın yardım çığlığının konu alındığı film, seyircisiyle buluştu.

Yaklaşık 400 kişinin izlediği filmin ardından açıklama yapan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Hind Rajab'ın Sesi filminde, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarda yaşanmış bir hikayenin anlatıldığını hatırlattı.

Aslan, filmi çok başarılı bulduğunu dile getirerek, "Eş zamanlı olarak iki salonumuzda gösterimi yapıldı. Toplam 100 bini aşan can kaybının olduğu büyük bir trajedinin beyaz perdeye aktarıldığını gördük. Bu oradaki dramın sadece bir kesitiydi. Filmde zaman zaman gerçek seslerin, görüntülerin kullanılması izleyenlerin tamamı gibi beni de derinden etkiledi. Umarım oradaki zulüm kalıcı olarak sona erer. Cumhurbaşkanımızın da her zaman ifade ettiği üzere 1967 sınırları içerisinde adil, hakkaniyetli bir çözümü Filistin topraklarında kavuşturarak, Filistinli kardeşlerimiz kendi topraklarında, vatanlarında hürriyet içerisinde yaşadığı günleri görürüz umudundayım." diye konuştu.