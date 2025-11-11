Düzce'de Afetlerde Gönüllülük ve Liderlik Sempozyumu Yapıldı

" Düzce'den Türkiye'ye: Afetlerde Gönüllülük ve Liderlik Sempozyumu" Düzce'de gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Düzce Valiliği ve Belediyesi ile Düzce Üniversitesi (DÜ) işbirliğinde, Konuralp yerleşkesindeki Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Selçuk Aslan, açılışta yaptığı konuşmada, afetlerde gönüllülük esasına dayanan çalışmaların önemine değindi.

Afet ve krizlere karşı hazırlıklı olma, meydana gelmesini önleme ve etkili müdahale etmede sadece profesyonel çalışanlar değil, aynı zamanda gönüllüler konusunun da önem kazandığını vurgulayan Aslan, "Gönüllüler, afet öncesi, sırası ve sonrasında yürütülen çalışmalarda beraber çalıştıkları profesyoneller gibi kilit rol oynayan aktörlerdendir." dedi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, geçen yıllar boyunca kentte depremin izlerini silmeye çalıştıklarını belirterek, "Bununla kalmadık, afet bilincini geliştirmek için gereken her adımı attık. Yeniden inşa ettiğimiz şehrimizde kurallara uygun yapılaşmaya büyük özen gösteriyoruz." diye konuştu.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de depremlerde büyük acılar yaşayan Düzce'nin bu süreçten güçlenerek çıktığını, burada yaşayan herkesin gönüllülük ve afet bilincinin ne kadar kıymetli olduğunu iyi bildiğini dile getirdi.

"Ailede başlayan birlikteliğimizi topluma yaydığımız zaman güçlü oluruz"

Sempozyumun birinci oturum konuşmacılarından AFAD Genel Başkan Yardımcısı Dr. Önder Bozkurt, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra 2,5 yıllık zaman zarfında afetin yaralarının hızlı şekilde iyileştirildiğini söyledi.

Bozkurt, "Sayılara baktığımızda 304 bin afet konutu teslim edildi, ediliyor. 50 bin konut da sanırım hafta sonu kurası gerçekleştirilecek ve 350 bin rakamına ulaşacağız. 6 Şubat depremlerinin toplam hak sahibi 450 bin, yapılan ihale miktarı 453 bin. Aralık sonunda 100 bin konutun daha teslimiyle nerdeyse bütün hak sahiplerinin anahtarları verilmiş ve sıcak yuvalarına kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

"Biz ailede başlayan birlikteliğimizi topluma yaydığımız zaman güçlü oluruz." diyen Bozkurt, afete hazırlıklı olmak için acil durum ve afetler konusunda düşünme, farkına varma konusunda da "sosyal sermaye" kavramının kullanılması gerektiğini belirtti.

"Gönüllü sayısı 1,6 milyon civarına ulaştı"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, afet yönetiminde en büyük güçlerden birisinin de gönüllüler olduğunu anlattı.

Bunun sadece AFAD sistemindeki gibi gönüllülük olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayan Tatar, "Gönüllü sizsiniz, biziz, vali bey, belediye başkanı, rektörümüz. Bir şeyleri gerçekten gönülden, insanlık için yapıyorsanız gerçekten mutlusunuz." dedi.

Tatar, 6 Şubat depremlerinin kendisi adına dönüm noktası olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat'ı yaşamamış olsam şu anda burada olmazdım. 6 Şubat'ı iliklerine kadar yaşamış biri olarak şu anda o kadar çok işimiz olduğuna inanıyorum. Herkesin şapkasını önüne koyup gerçekten düşünmesi lazım. Biz bir daha 6 Şubat büyüklüğündeki bir afeti kaldıramayız. Yapmamız gereken şey çok basit. Hiç kendimizi kandırmadan, etrafımızdaki tehlikelerin farkına vararak, bunların oluşturduğu riskleri çok iyi algılayarak bu risk azaltma konusunu iliklerimize kadar hissetmemiz lazım."

Tatar, AFAD koordinesinde gönüllü sayısının her geçen gün arttığına değinerek, "6 Şubat öncesi 600 bin civarı gönüllümüz varken şu anda bu rakam 1,6 milyon civarına ulaştı. Bunların içinde eğitim aldıktan sonra 'Destek AFAD' dediğimiz rakam 74 binler civarında." diye konuştu.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan, ANDA Genel Başkanı Okan Tosun ve İHH Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kars da "afetlerde gönüllülük programları ve uygulama örnekleri" konusunda katılımcılara bilgiler verdi.

Sempozyumun son oturumunda ise akademisyenler tarafından, "afet yönetiminde etkili lider iletişimi, liderlik, farkındalık, dijital çağda afetlerde gönüllülük ve lider iletişimi yönetimi, afetlerde liderlik uygulamaları" anlatıldı, öneriler sunuldu.