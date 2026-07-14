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"15/07 Şafak Vakti" ve "Son Sefer", 15 Temmuz'un 10. yılında Düzce'de seyirciyle buluştu

'15/07 Şafak Vakti' ve 'Son Sefer', 15 Temmuz'un 10. yılında Düzce'de seyirciyle buluştu
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Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında '15/07 Şafak Vakti' ve 'Son Sefer' filmleri Millet Bahçesi'nde izleyiciyle buluştu.

Düzce'de, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında "15/07 Şafak Vakti" ve "Son Sefer" filmlerinin gösterimi yapıldı.

15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla Düzce Valiliği himayesinde belediyenin katkılarıyla Millet Bahçesi'nde sinema etkinliği düzenlendi.

Alanı dolduran vatandaşlar, kurulan dev ekranda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti" ile 15 Temmuz gecesi bir otobüs şoförünün Atatürk Havalimanı'na doğru çıktığı sıradan bir yolculuğunun, vatanı ve ailesi uğruna verdiği unutulmaz direnişe dönüşmesini anlatan "Son Sefer" filmini izledi.

Etkinliğe Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkan Vekili Okan Kaltu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
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