Duygu'nun katiline 1 milyon liralık rekor tazminat

ANTALYA'da kaybolduktan 13 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten'i (30) öldürdüğü suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan sevgilisi Veli Ünder (39), hakkında açılan manevi tazminat davasında ise toplam 1 milyon lira ödemeye mahkum edildi. Çelikten ailesinin avukatı Semih Gökpınar, "Bu karar, Türkiye'de bir rekordur. Emsal teşkil edecek bir karardır" dedi.

Muratpaşa ilçesinde oturan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, 6 Eylül 2020'de fatura ödemek için evden çıktı. Kent merkezine gelen Çelikten, sevgilisi Veli Ünder'in otomobiline bindi ve bir daha haber alınamadı. 7 Eylül 2020'de polisi arayan Veli Ünder, "Kardeşim acil yetişin. Varsak'tan geçiyordum. Bir adam kadına sıktı. Yetişin, ormanın içinde. Varsak'ın üstünde" dedi ve telefonu kapattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iz takip köpekleri ve dronlar ile ormanda geniş çaplı arama yaptı. 19 Eylül 2020 günü saat 11.00 sıralarında, üzeri kısmen taşla kapanmış, gömülü kadın cesedi bulundu. Sırtı ve göğsünden bıçaklandığı, başına sert cisimle vurulduğu belirlenen cesedin çürüdüğü, başının da vücudundan ayrıldığı görüldü. Kan örneği alınarak yapılan DNA incelemesinde, ölen kişinin Duygu Çelikten olduğu belirlendi.

Türkiye'de maddi tazminat konusunda emsal bir karar alındığını söyleyen Gökpınar, "Türkiye'de bu konuda bu rakamlar ilk defa ortaya çıktı. Emsal teşkil edecek bir karardır. Bu kararın kadın cinayetlerine etkisi olur. Mahkemenin kararlarıyla birlikte kadın cinayetlerinin azalacağını düşünüyoruz" dedi.