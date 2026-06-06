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Düsseldorf'ta "Türk Film Festivali" düzenlendi

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Almanya'nın Düsseldorf kentinde ilk kez düzenlenen Türk Film Festivali, usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in onur konuğu olduğu etkinlikle sinemaseverleri bir araya getirdi. Festivalde film gösterimleri, söyleşiler ve sanatçı buluşmaları yer alıyor.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde ilk kez düzenlenen "Türk Film Festivali", sinema dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu himayesinde CineStar'da düzenlenen festivale, Türk sinemasının usta oyuncuları, yönetmenleri ve yapımcıları ile sinemaseverler katıldı.

Türk sinemasının "Dört Yapraklı Yonca"sından usta sanatçı Hülya Koçyiğit, festivalde onur konuğu olarak yer aldı.

Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da çektiği filmlerin kariyerinde önemli yer tuttuğunu söyledi.

Almanya'da en uzun süre kaldığı dönemleri burada çektiği filmler sırasında geçirdiğini, özellikle "Almanya Acı Vatan" filminin dünyanın birçok festivalinde gösterildiğini ifade eden Koçyiğit, "O filmleri çekerken buradaki yurttaşların yaşam biçimlerini, beklentilerini ve ne tür zorluklarla karşılaştıklarını yakından gördüm." dedi.

Koçyiğit, kültürel bağların korunmasında sanatın önemli rol oynadığını belirterek, insanları birbirine yaklaştıracak en değerli unsurlardan birinin sanat eserleri olduğunu söyledi.

Sanatın farklı dallarının toplumları bir araya getirdiğine işaret eden Koçyiğit, tiyatro ve resim gibi sanat dallarının yanı sıra sinemanın da insanlar arasında güçlü bağlar kurduğunu ifade etti.

Koçyiğit, sinemanın "insana insanı anlatan" evrensel bir dil olduğunu söyledi.

Avrupa'da doğup büyüyen Türk gençleriyle karşılaştığında duygulandığını belirten Koçyiğit, bazı gençlerin kendisine filmlerini izleyerek Türkçe öğrendiklerini söylediklerini, bunun kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Koçyiğit, "Gerçekten birbirimize daha çok yaklaşmalıyız, birbirimizi daha sıkı kucaklamalıyız. Bu tür festivaller de bizi birbirimize daha çok yaklaştıran araçlar oluyor." dedi.

Almanya'da ilk kez düzenlenen ve yarın sona erecek olan festival kapsamında, film gösterimleri, söyleşiler ve sanatçı buluşmaları yapılıyor.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
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