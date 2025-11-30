Düşen uçakta şehit olan astsubayın bebeği dünyaya geldi! Kızına istediği isim verildi

Haberler

Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un eşi Seda Altıok, kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğe, babasının göreve gitmeden önce verilmesini istediği "Gökçe" ismi konuldu. Torununu kucağına alan şehidimizin babası, "Ey oğul, emanetin emanetimizdir" dedi.

Gürcistan'da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un eşi Seda Altıok, bir kız bebek dünyaya getirdi.

Bebeğe, babası Emre Altıok'un şehit olduğu göreve gitmeden önce verilmesini istediği "Gökçe" adı konuldu.

ŞEHİT BABASINDAN "EMANETİN EMANETİMDİR" PAYLAŞIMI

Şehidin babası İsa Altıok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ey oğul, emanetin emanetimdir. Vatana, devletime hayırlı evlat olarak sizleri nasıl yetiştirdiysem, emanetini de aynı şekilde yetiştireceğiz. Baban" ifadelerini kullandı.

