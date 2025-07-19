Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde, Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar, kentin batı ve kuzey hatlarında sürüyor.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, hükümete bağlı güçlerin Dürziler ve Bedeviler arasında çatışmaların yoğunlaştığı Süveyda'ya konuşlanmaya başladığını duyurdu. Nureddin Baba, "İç güvenlik güçleri, sivilleri korumak ve kaosu sona erdirmek amacıyla Süveyda eyaletinde konuşlandırılmaya başlandı" dedi. Suriye Cumhurbaşkanlığı da açıklamanın ardından, Suriye'de kapsamlı ateşkesin ilan edildiğini duyurdu.

SURİYE "DERHAL VE KAPSAMLI" ATEŞKES İLAN ETTİ

Suriye "Derhal ve kapsamlı" ateşkes ilan etti ve taraflara ateşkese uyma çağrısında bulundu. Suriye cumhurbaşkanlığı ateşkesin herhangi bir şekilde ihlal edilmemesi konusunda uyardı. Suriye Cumhurbaşkanlığı ateşkese uyulmamasının "egemenliğe açık bir ihlal" olacağını belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, dün yaptığı açıklamada Süveyda'da güvenliği sağlamak için bölgeye hükümete bağlı güçlerin gönderileceğini duyurmuştu. Daha önce de İsrailli bir yetkili, Tel Aviv'in "süren istikrarsızlık nedeniyle" Şam güçlerinin Süveyda'ya sınırlı girişine izin verileceğini iddia etmişti.

Süveyda'da son açıklanan raporlara göre en az 321 kişi hayatını kaybetti.

ÖZEL BİRLİK GÖNDERİLECEĞİ DUYURULMUŞTU

Suriye Cumhurbaşkanlığı, ülkenin güneyinde yaşanan ve can kayıplarına yol açan şiddet olaylarının büyük bir endişe ve üzüntüyle takip edildiğini ifade ettiği açıklamasında, "Bu durum, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahil sivillerin hayatını doğrudan tehdit etmektedir" dedi. Açıklamada, Suriye'nin bu olaylara yaklaşımının intikam odaklı olmadığı, toplumsal barış ve yasalar çerçevesinde hareket edileceği belirtildi.

Tüm taraflara sağduyu çağrısında bulunulan açıklamada, "Suriye, bir kez daha, tüm kesimleriyle vatandaşlarının devleti olduğunu göstermektedir. Bu devlet, yalnızca belirli bir mezhebe veya gruba ait değildir. Ulusal sorumluluk, herkesin tek bir çatı altında, vatan ve yasa çatısı altında birleşmesini gerektirir" ifadelerine yer verildi. Vatandaşların güvenliği ve toplumsal huzurun sağlanması için yoğun çaba harcandığı, çatışmaların durdurulması ve ihlallerin önlenmesi için ciddi adımlar atıldığı kaydedildi.

Bölgeye gönderilecek askeri birliğin, istikrarın sağlanması ve en kısa sürede huzurun yeniden tesis edilmesi için siyasi ve güvenlik adımlarıyla koordineli bir şekilde hareket edeceği belirtilen açıklamada, tüm vatandaşlara gerilimi artırmaktan kaçınma ve toplumsal birliği korumak için dayanışma içinde çalışma çağrısı yapıldı.

TOM BARRACK: NETANYAHU VE ŞARA ANLAŞMAYA VARDI

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara arasında Türkiye ve Ürdün'ün de desteklediği bir ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Henüz İsrail ve Suriye'den Barrack'ın duyurduğu ateşkes anlaşmasıyla ilgili olarak bir açıklama yapılmadı.

SÜVEYDA'DA 321 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Süveyda'da yaşanan çatışmalarda en az 321 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), dün ülkenin güneyinde yer alan Süveyda vilayetinde yaşanan çatışmalarda en az 321 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

SNHR'nin, Suriye'deki sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen açıklamasına göre, 13-18 Temmuz tarihleri arasında Süveyda'daki çatışmalarda 6'sı çocuk, 9'u kadın olmak üzere en az 321 kişi yaşamını yitirdi, 436'dan fazla kişi yaralandı.

Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların, Süveyda ilinin batı ve kuzey bölgelerinde devam ettiği aktarıldı.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, bazı Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında 17 Temmuz'da çatışmalar yeniden alevlenirken, güvenlik güçleri müdahil olmadı.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Çatışmalar nedeniyle gıda, elektrik ve su temin edilemeyen bölgede insani kriz yaşanıyor.