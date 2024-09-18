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Ordu'da Jandarma Astsubay Dur İhtara Uymayan Motosiklete Çarptı, Şehit Oldu

Ordu'da Jandarma Astsubay Dur İhtara Uymayan Motosiklete Çarptı, Şehit Oldu
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Ordu'da, uygulama sırasında dur ihtarına uymayan bir motosiklet, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı. Yaralanan Çangır hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak şehit oldu. Törenle anılan Çangır'ın cenazesi memleketi Sakarya'ya gönderildi. Motosiklet sürücüsü Adem T. ise gözaltına alındı.

ORDU'da uygulama sırasında sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı motosiklet, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a (26) çarptı. Kazada yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Turnasuyu Jandarma Trafik Kontrol noktasında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, saat 10.30 sıralarında, uygulama sırasında Adem T. yönetimindeki 07 GU 227 plakalı motosiklete 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Adem T.'nin motosikleti, astsubay Çangır'a çarptı. Astsubay Mehmet Fatih Çangır ile devrilen motosikletin sürücüsü Adem T., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla 2 yaralı, özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Çangır, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Asiye ve Turgut çiftinin oğlu Mehmet Fatih Çangır'ın, bekar, Sakarya nüfusuna kayıtlı olduğu ve 2 Eylül'de kentteki görevine başladığı öğrenildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır için Ordu Jandarma Komutanlığı bahçesinde resmi tören düzenlendi. Şehidin öz geçmişinin okunup duaların edildiği törene, Ordu Valisi Muammer Erol, CHP Ordu milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, Ordu Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Giresun Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, kaymakamlar, belediye başkanları ve siyasi partilerin il temsilcileri katıldı. Törenin ardından şehidin cenazesi, memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesine götürülmek üzere kara yoluyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na gönderildi. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın cenazesinin yarın Akyazı ilçesinde öğle vakti toprağa verileceği bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Adem T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı, Ordu nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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