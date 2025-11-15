Dünyada Okullarda Din Eğitimi Literatürü Tanıtıldı

Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezince "Dünyada Okullarda Din Eğitimi" literatürünün hazırlama çalışmalarının tamamlanması dolayısıyla program düzenlendi.

Vakfın genel merkezindeki programda seçilen ülke örnekleri üzerinden din eğitimi ve öğretimi meselelerine dair bildiriler alanında uzman kişiler tarafından sunuldu.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Zengin ile aynı fakülteden Doç. Dr. Abdurrahman Hendek'in editörlüğü ve proje yürütücülüğündeki çalışmada, 100 ülkenin eğitim sistemleri, eğitim politikaları ve sistem içerisinde din eğitiminin yeri, ülkelerin din eğitimi uygulama modelleri ve yaklaşımları ele alındı.

Çalışma kapsamında 100'ün üzerinde akademisyen ve yazarın katkılarıyla hazırlanan içerikler, 10 bölgede 10 kitap olarak yayımlandı.

"Dünyada Okullarda Din Eğitimi" literatürü, her bir bölge için ayrı bir kitap olarak hazırlanırken, Balkanlar, Orta Avrupa, Güney Avrupa, Batı Avrupa, Kuzey ve Doğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya, Asya ve Uzak Doğu, Orta Doğu, Afrika, Kuzey ile Güney Amerika'daki okullarda din eğitiminin ele alındığı eserler ortaya çıktı.

Prof. Dr. Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2,5 yıl süren projenin ürünlerini tanıtmak ve kamuoyuyla paylaşmak için programda bir araya geldiklerini söyledi.

Dünyada din eğitiminin çok tartışılan önemli bir konu olduğunu, okul eğitiminin önemli bir parçası sayıldığını belirten Zengin, " Türkiye'nin ' Türkiye Yüzyılı' konsepti içerisinde yeni bir anayasa öngörüsü var. Dolayısıyla 'Acaba din eğitimi dünyada anayasal olarak nasıl bir görünüm arz ediyor, ülkeler din eğitimi politikalarını, modellerini nasıl gerçekleştiriyorlar?' Bunları ortaya koymak istedik. Bu düşünceden hareketle farklı bölgeleri, coğrafyaları konu edinen 10 farklı kitap çalışması gerçekleştirdik." dedi.

Prof. Dr. Zengin, çalışmayı yürütürken neyi amaçladıklarını aktararak, "Özellikle Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı hedefleri açısından, Türkiye'deki din eğitimi politikalarının geliştirilmesine, dünyadaki uygulamaların bilinmesine, oradaki tartışmalardan birtakım sonuçlar çıkarılmasına imkan sağlayacağını ümit ederek bu çalışmayı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Alanında uzman yaklaşık 120 isimle çalıştıklarını dile getiren Zengin, uzmanlarının her birinin bir ülkeyi yazdığını anlattı.

Zengin, son derece titiz bir çalışma yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz bu çalışmanın yürütücüleri olarak ortaya çıkan sonuçtan memnunuz. Gelen tepkilere baktığımız zaman da aslında son derece pozitif geri dönüşler olduğunu görüyoruz. Bu çalışmaya özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın ilgili genel müdürlükleri, bakan yardımcılarımız da çok yakın ilgi gösterdiler. Bu da çalışmaya kıymet verdiklerini gösteren bir şey bizim açımızdan. Umarım buradan oluşacak sonuçların Türkiye'deki çalışmalara bir katkısı olması en büyük temennimiz."

"Böyle bir çalışmayı Türkiye'de din eğitim literatürüne kazandırmak istedik"

Doç. Dr. Abdurrahman Hendek ise karşılaştırmalı çalışmaların diğer ülkeleri tanımalarına yardımda bulunduğunu dile getirdi.

Bu durumun akademik bir merakın sonucu olduğunu kaydeden Hendek, "Farklı toplumlar din eğitimi konusunda neler yapıyorlar, nasıl bir tecrübeye sahipler? Bunun ortaya konması bizim için oldukça önemliydi. Bu amaçla aslında yola çıktık. Sadece Türkiye'de değil dünyada da aslında bu ölçekte, bu kadar geniş kapsamlı bir çalışma yoktu. Böyle bir çalışmayı Türkiye'de din eğitim literatürüne kazandırmak istedik." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Hendek, yapım aşamasında projede yer alan 10 ülkede bulunmuş kişilerle irtibata geçtiklerini, din eğitimi noktasında bilgi sağlayacak kimseyi bulamadıklarında o ülkedeki hocalara elektronik postayla ulaştıklarını, bu şekilde bir bilgi akışı sağladıklarını anlattı.

Birleşmiş Milletlere üye 195 ülkenin olduğunu ifade eden Hendek, "Biz, bunların sadece 100'ünü ele almış olduk. Aslında 95 ülke daha bulunuyor. O yüzden bundan sonrası için bu ülkelerin de çalışılması gerekiyor. Biz bu çalışmaya daha fazla ülkeyi dahil etmek için çok fazla uğraştık." diye konuştu.

Hendek, proje kapsamında mukaddime kitap çalışmasında işin karşılaştırma boyutunu da ele alacaklarını sözlerine ekledi.