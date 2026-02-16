Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Çekya'nın başkenti Prag'da, Black Light Theatre Image'ın başarılı yapımlarından "Cabinet" gösterisi, 21 Şubat'ta Black Light Theatre Image sahnesinde izleyicilerle buluşacak.

Kara ışık tiyatrosu Srnec Tiyatrosu'nun 51 yıllık tarihindeki en iyi sahnelerinden oluşan ve izleyicileri hayal gücü dolu bir yolculuğa çıkaran "Antologia-The Best of Black Light Theatre" gösterisi, 19, 21 ve 23 Şubat'ta Prag'ın merkezindeki tarihi Reduta Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Tokyo'da kılıç dövme atölyelerinden tarihi canlandırmalara ve geleneksel müziğe kadar feodal Japonya'nın savaşçı ruhunu yansıtan çeşitli etkinliklerin düzenleneceği "Sengoku Warlords Expo 2026", 16-18 Şubat'ta Ueno'da tarih meraklılarıyla buluşacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, eski bir gizli servis ajanının bir süperstarı korurken yaşadığı aşkı ve nefes kesen mücadeleyi konu alan "The Bodyguard" adlı müzikali, 17-21 Şubat arasında New Wimbledon Theatre'da beğeniye sunulacak.

İngiltere'nin Sunderland şehrinde, keskin bir zekaya ve canlı bir hayal gücüne sahip olağanüstü bir küçük kızın kendi kaderini değiştirme hikayesini konu alan "Matilda The Musical", 17-22 Şubat'ta Sunderland Empire sahnesinde seyircileri ağırlayacak.

Londra'da, dünyaca ünlü sevimli ayıcığın maceralarını sahneye taşıyan "Paddington The Musical" da 18-22 Şubat arasında, Savoy Theatre'da izleyicilerle buluşacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakuba Band'in canlı doğaçlamalarıyla Latin caz enerjisini sahneye taşıyacağı "Latino Jazz" konseri, 22 Şubat'ta Show Gallery'de gerçekleştirilecek.

Klasik romandan uyarlanan ve genç bir yetimin hayat mücadelesini, umudunu ve özgürlük arayışını konu alan "Les Miserables - Cosette" adlı tek kişilik oyun, 18 ve 21 Şubat'ta Bakü'deki Pray Theatre'da sahnelenecek.

Zorlu bir çocukluktan yetişkinliğe uzanan bir yetimin onurunu ve ahlaki değerlerini koruma mücadelesini engellerle dolu bir aşk hikayesi üzerinden ele alan "Jane Eyre" oyunu ise 18 ve 21 Şubat'ta Pray Theatre'da oynanacak.

Konserler

Caz ve pop öğelerini modern bir tarzla harmanlayan sanatçı Laufey, 18 Şubat'ta İsviçre'nin Zürih şehrindeki Hallenstadion'da, 19 Şubat'ta ise Almanya'nın Düsseldorf şehrindeki Mitsubishi Electric HALLE'de müzikseverlerle buluşacak.

İngiliz müzisyen Sting, 18 Şubat'ta Fransa'nın başkenti Paris'te Seine Musicale sahnesinde sevenleriyle bir araya gelecek.

Galler'in başkenti Cardiff'te alternatif metal müziğin öncü gruplarından Deftones'un sahne alacağı konser, 18 Şubat'ta Utilita Arena Cardiff'te gerçekleştirilecek.

İtalya'nın dünyaca ünlü sesi Eros Ramazzotti, sevilen şarkılarını seslendireceği konseriyle 18 Şubat'ta Fransa'nın Nice şehrindeki Palais Nikaia, 22-23 Şubat'ta ise Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Forest National'da olacak.

İngiltere'nin Manchester şehrinde 20 Şubat'ta Co-op Live'da sahne alacak Florence and the Machine müzik grubu, ardından 22 Şubat'ta Fransa'nın başkenti Paris'teki Accor Arena'da müzikseverlerle buluşacak.

Şef Semyon Bychkov yönetimindeki Çek Filarmoni Orkestrası'nın Felix Mendelssohn-Bartholdy, Gustav Mahler ve Richard Wagner'in eserlerinden oluşan programını sergileyeceği konser, 18 ve 20 Şubat'ta Rudolfinum Dvorak Hall'de dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Prag'ın ikonik caz kulübü tarafından düzenlenen "Jazz Evenings in Reduta Jazz Club" başlıklı etkinlik, 20 Şubat'ta Reduta Jazz Club'da yapılacak.

Fuar ve festivaller

Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago şehrinde, 140'tan fazla jürili sanatçının el emeği eserlerini sergileyeceği, sanatçı demonstrasyonları ve yaratıcı etkinliklerle dolu "American Craft Exposition", 20-22 Şubat tarihleri arasında Chicago Botanic Garden'da sanatseverlerle buluşacak.

Japonya'da "Matsuda Kiraz Çiçeği Festivali" (Matsuda Cherry Blossom Festival) 8 Mart'a kadar Matsuda-yama yamaçlarındaki Nishihirabatake Parkı'nda doğaseverlerle buluşacak.

Avustralya'nın Melbourne şehrinde galerileri, yerli sanat merkezlerini ve deneysel sanatçıları bir araya getiren, büyük ölçekli enstalasyonlar ve video sanatına özel bölümler sunan "Melbourne Art Fair 2026", 19-22 Şubat tarihleri arasında Melbourne Convention and Exhibition Centre'da gerçekleştirilecek.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Diriyah Bienali Vakfı tarafından "süreklilik ve değişim" temasıyla üçüncü kez düzenlenen "Diriyah Çağdaş Sanat Bienali", 2 Mayıs'a kadar JAX Bölgesi'nde görülebilecek.

Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde, Afrika kıtasının en büyük ve önde gelen uluslararası sanat fuarı olan ve bu yıl "Dinle" (Listen) küratöryel konseptiyle 13. kez düzenlenen "Investec Cape Town Art Fair", 20-22 Şubat tarihleri arasında Cape Town International Convention Centre'da (CTICC) sanatseverlerle buluşacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde, Black History Month (Siyah Tarih Ayı) kapsamında düzenlenen ve 40'tan fazla ülkeden 200'ü aşkın yeni filmi, görsel sanatı ve yaratıcı ifadeyi bir araya getiren 34. "Pan African Film & Arts Festival (PAFF)", 22 Şubat'a devam edecek.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de dünya prömiyerlerinden özel soru-cevap oturumlarına kadar, aynı zamanda hem İrlanda hem de dünya sinemasının en seçkin örneklerini sunan "Dublin Uluslararası Film Festivali (DIFF)", 19 Şubat-1 Mart tarihlerinde sinemaseverleri ağırlayacak.

Sinemalar

ABD sinemalarında bu hafta aksiyondan bilimkurguya, korkudan romantik dramaya 5 yeni film vizyona girecek.

Bu hafta vizyona girecek yapımlar arasında, Glen Powell ve Margaret Qualley'nin başrollerini paylaştığı kara komedi "How to Make a Killing" ile Sophie Turner ve Kit Harington'ı yıllar sonra yeniden bir araya getiren gerilim türündeki "The Dreadful" öne çıkıyor.

Korku ve suç türlerini harmanlayan "Psycho Killer", Malcolm McDowell ve Georgina Campbell'lı kadrosuyla gerilim dolu bir takip hikayesi sunarken, Milo Ventimiglia ve Dennis Quaid'in yer aldığı devam filmi "I Can Only Imagine 2" haftanın iddialı dramaları arasında yer alıyor.

Haftanın diğer öne çıkan yapımı ise Siddhant Chaturvedi ve Mrunal Thakur'un başrollerini paylaştığı, şehir hayatında aşkı arayan bir çiftin hikayesini konu alan romantik drama "Do Deewane Seher Mein".