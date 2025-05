Dünyaca ünlü isimler İstanbul'un yanı sıra çeşitli şehirlerde konserler verecek

Dünyaca ünlü birçok şarkıcı ve grup, özellikle yılın ikinci yarısında, başta İstanbul olmak üzere çeşitli şehirlerde konserler verecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Guns N' Roses'tan Morrissey'e, Wardruna'dan Sami Yusuf'a, Alessandro Safina'dan Robbie Williams'a, müzik dünyasının önemli isimleri Türkiye'de hayranlarıyla bir araya gelecek.

Gitarıyla müziğe yeni bir boyut kazandıran Polonyalı genç virtüöz Marcin Patrzalek, Piu Entertainment organizasyonuyla ilk defa Türkiye turnesine çıkacak.

Klasik, pop ve rock müziği ustalıkla harmanlayan, perküsyon teknikleriyle tek kişilik dev bir orkestraya dönüşen sanatçı, 14 Mayıs'ta Ankara'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi, 15 Mayıs'ta İzmir'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi, 16 Mayıs'ta ise İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde hayranlarının karşısında olacak.

Latino ve flamenko müziğinin eşsiz sesi Yasmin Levy, 17 Mayıs'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde sahne alacak.

Latin ve Sefarad müziğinden, Endülüs flamenkosuna, Türk müziğinden, Arap ezgilerine kadar birçok farklı müziği harmanlayan sanatçı, Sidney Opera House, Londra Barbican Center ve New York Carnegie Hall gibi dünyanın en prestijli salonlarında konserler verdi.

İme Georgian Eagles Dans Gösterisi ilk kez Türkiye'de

Gürcistan'ın en iyi dansçılarından oluşan İme Georgian Eagles, İstanbul, Ankara ve Antalya'da dans gösterileri sahneleyecek.

Türkiye'de ilk kez performans sergileyecek grupta 50 dansçı ile 12 müzisyen bulunuyor. Grup, 18 Mayıs'ta Antalya Açıkhava, 23 Mayıs'ta Ankara'da MEB Şura Salonu, 24 Mayıs'ta Bostancı Gösteri Merkezi, 25 Mayıs'ta ise Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde sahnede olacak.

Kings Of Convenience 28 Mayıs'ta konser verecek

Akustik indie pop'un öncü grubu Kings Of Convenience, 28 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ta Epifoni ve URU organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak. Konser öncesi genç sanatçı Sena Şener sahnede olacak.

Akustik gitar, piyano, yaylılar, sakin ve pürüzsüz vokallerle yarattıkları bossa-nova etkileşimli naif ve melankolik pop ile türünün en başarılı örnekleri arasında gösterilen Norveçli topluluk, "Know How", "Misread", "I'd Rather Dance with You" ve "Mrs Cold" adlı şarkılarıyla hayranlarının gönlünde yer edindi.

Glass Beams, 29 Mayıs'ta sahnede

Müzikal ilhamını Hint mirasından alan Avustralyalı üçlü Glass Beams, 29 Mayıs'ta Epifoni Organizasyonu ve All Things Live Middle East iş birliğinde KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek.

Maskeleriyle kimliklerini saklayan, mistik ve sakin bir sound'a sahip olan, döngüsel ve ritimsel melodilerle saykedelik müziği bir araya getirdikleri şarkılara imza atan topluluk, "Taurus", "Kong" ve "Rattlesnake" adlı şarkılarıyla tanınıyor.

Guns N' Roses 32 yıl sonra yeniden Türkiye'de

Rock müziğin efsane gruplarından Guns N' Roses, Avrupa turnesi kapsamında, 32 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. BKM organizasyonuyla gelecek grup 2 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek.

Vokal ve piyanoda Axl Rose, basta Duff McKagan ve lead gitar ile klavyede Slash'ten oluşan grup, konserde tam kadro sahne alacak.

Guns N' Roses'ın hemen öncesinde Rival Sons grubu sahnede olacak.

Morrissey, Harbiye'de sahneye çıkacak

Yunanistan'ın sevilen sanatçılarından Konstantinos Argiros, 9 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak. Türkiye'deki ilk konserini verecek sanatçı, sevilen şarkılarını müzikseverler için seslendirecek.

The Smiths grubunun unutulmaz solisti, şarkıcı ve söz yazarı Morrissey, 12 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.

İngiliz müziğine katkılarıyla Ivor Novello Ödülü'ne layık görülen ve Britanya popunun önemli isimleri arasında yer alan sanatçı, çıkardığı albümlerle listelerde bir numaraya yükselen sayısız şarkıya imza attı.

The Smiths'in solisti olarak dört albümle müzik tarihinde yer edinen başarılı sanatçı, solo kariyeriyle ise müzikte son 40 yılın önemli isimleri arasına girdi.

Sanatçı, "This Charming Man", "How Soon Is Now?", "There Is A Light That Never Goes Out", "Suedehead, Everyday Is Like Sunday" ve "First of the Gang to Die" ile efsaneleşmiş birçok şarkıya imza attı.

İrlandalı sanatçı Roisin Murphy 18 Temmuz'da sahnede

Dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Martin Garrix, 10 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da sahne alacak. Garrix, Bayhan Müzik organizasyonuyla 12 Temmuz'da Festival Park Yenikapı'da bir araya gelecek.

Elektronik, dans ve pop müziği harmanlayan İrlandalı sanatçı Roisin Murphy,19 Temmuz'da konser verecek. Özgün tarzı ve sahne performansıyla dikkati çeken sanatçı Atlantis Yapım ve Contrapol organizasyonuyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda izlenebilecek.

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, "Jennifer Lopez Up All Night Live In" etkinliği kapsamında 23 Temmuz'da Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Pearl Event Area'da konser verecek.

Norveçli grup Wardruna, Viking çağını sahneye taşıyacak

Nordik folk müziğinin güçlü temsilcilerinden Wardruna, 9 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

Norveçli topluluk, Epifoni ve Stagepass ortak organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak.

Viking çağının mistisizmini sahneye taşıyan Wardruna, "Vikings", "Game of Thrones" ve "Assassin's Creed: Valhalla" adlı yapımlardaki ezgileriyle tanınırlığını artırdı.

Sami Yusuf "Ecstasy"nin dünya prömiyerini yapacak

Sanatçı Sami Yusuf, 23 Ağustos'ta Yenikapı'da hayranlarıyla bir araya gelecek. Sahnede ilk kez yeni albümü "Ecstasy"yi seslendirecek sanatçı, eserin dünya prömiyerini yapacak.

İstanbul'a özel hazırlanan "Ecstasy: İki Deniz Arasında" konseptiyle sahneye çıkacak Yusuf'a, konserde 83 sanatçıdan oluşan kadrosu eşlik edecek.

Gitarda Mark Speer, davulda DJ Johnson ve bas gitarda Laura Lee'den oluşan Khruangbin, 26 ve 27 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Alessandro Safina konseri 5 Ekim'de gerçekleşecek

Belçikalı sanatçı Jasper Steverlinck, 19 Eylül'de Zorlu PSM %100 Studio'da müzikseverlerle buluşacak.

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Alessandro Safina, 5 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Klasik müziği pop ve rock dokunuşlarıyla harmanladığı eşsiz tarzıyla dünya çapında milyonların kalbine dokunan usta sanatçı, "Luna" ve "Incanto" adlı unutulmaz eserleriyle sevilen şarkıları yorumlayacak.

Robbie Williams turne kapsamında geliyor

İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Live 2025 turnesi kapsamında 7 Ekim'de DBL Entertainment organizasyonuyla Festival Park Yenikapı'da müzikseverlerle buluşacak.

"Angels", "Feel" ve "Let Me Entertain You" adlı şarkıların da arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan sanatçı, 1997'de solo kariyerine adım attı ve "Angels", "Feel" ve "Let Me Entertain You" gibi hit şarkılarıyla hayranlarının kalbini kazandı.