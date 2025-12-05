Haberler

Bulgaristan'da "Dünya Türk Kahvesi Günü" kutlandı

Bulgaristan'da 'Dünya Türk Kahvesi Günü' kutlandı
Güncelleme:
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kutlandı. Büyükelçi Mehmet Sait Uyanık'ın katılımcılara Türk kahvesinin kültürel anlamını anlatması ve Türk müziği dinletisi ile devam eden etkinlikte, kahvenin tarihi ve gelenekleri sergilendi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği konutunda düzenlenen klasik Türk kahvesi sunumuna, Sofya'da görevli büyükelçilerin yanı sıra ülkenin kültür, sanat ve bilim çevrelerinden temsilciler konuk oldu.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, eşi Eda Ersek Uyanık ile ev sahipliğini yaptığı etkinlikteki konuşmasında, "Türkiye'de kahve sadece bir içecek değil, bir hikaye, bir ritüel ve bazen de bir kader anlamına gelir." dedi.

Türkiye'deki köklü kahve geleneğine değinen Uyanık, "Türkiye'de kahve tek başına içilmez, tüm bir lezzet ve jest kültürünün etrafında toplanır. Kahveden önce, kahveyle birlikte ve hatta kahveden sonra bile her zaman bir şeyler servis edilir. Her biri kendi küçük tatlılığını, zarafetini veya tazeliğini katar. Kahvenin yanında ikram edilen şeyler bile kahveyi daha özel hissettirmeye çalışır." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Uyanık, Türk kahvesinin, "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" anlayışıyla insanları bir araya getiren yönünü vurgulayarak, "Bir yudum alırken şunu unutmayın, sadece kahve içmiyorsunuz, onlarca yıl boyunca hatırlanacak bir anı paylaşıyorsunuz." dedi.

Etkinlik kapsamında İletişim Başkanlığı tarafından Dünya Türk Kahvesi Günü'ne özel hazırlanan bir sergi de davetlilerin beğenisine sunuldu. Sergide, Türk kahvesinin tarihsel yolculuğu, kültürel sembolleri ve uluslararası etkisine dair görsel anlatımlar yer aldı.

Programın bir diğer özel bölümünde ise Türk müziğinin seçkin örneklerinden oluşan piyano ve flüt dinletisi kapsamında, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyeleri müzisyen Gökçe Güven ve Senem Güzey, davetlilere Türk ezgilerinden oluşan repertuvarla küçük bir konser sundu.

Türk kahvesi, 2013'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve 5 Aralık "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
