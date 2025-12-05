Dünya Türk Kahvesi Günü İstanbul'da kutlandı

İstanbul'da Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

"Kahvenin Sıfır Noktasında Kültürlerarası Yolculuk" sloganıyla Beta Yeni Han'da düzenlenen programda ziyaretçilere kahvenin geçmişten günümüze uzanan tarihi anlatıldı.

Kahve ritüellerinin canlandırıldığı etkinlik, 1554'te dünyanın ilk kahvehanesi olarak kapılarını açan Yeni Han'da gerçekleşti. Etkinlik kapsamında misafirler, Beta Yeni Han 1554 Kahve Müzesi'ni de gezme fırsatı elde etti.

Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk kahvesi 5 Aralık 2013'te Azerbaycan Bakü'de kabul görerek UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine dahil edildi. O tarihe kadar hiçbir içecek unsur kaydedilmemiş. Nasıl olduğu çok soruluyor. Kahvenin lezzeti, aroması, kokusu çok önemli ama bence en güçlü yanı, hikayesi. Türk kahvesinin ritüelleri var, sosyalleşme aracı olarak rolü var. Kız isteme gibi pek çok ritüelimizin unsurudur. Kahve biraz tetikleyici, itki gücü olan bir içecek. Burası da 'Kahvenin sıfır noktası' diyebileceğimiz bir mekan." dedi.

Türkiye'deki kahve kültürünün Avrupa'dan çok farklı olduğunu anlatan Terzi, "Türk kahvesinin, Avrupa ya da Güney Amerika gibi, ayakta içilen bir kültürü yoktur. Oturursunuz, dingin bir şekilde içersiniz. Bu sebeple güçlü bir hikayesi vardır. UNESCO'nun listesine içecek unsurlarının girmesinin yolunu da bu hikayesi sayesinde açtı. Kültürel miras kapsamına giren 6 içecek var. İkisi Türkiye'den, Türk kahvesi ve Türk çayı." ifadelerini kullandı.

Terzi, Türkiye'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine yeni bir unsur daha dahil etme aşamasında olduklarını söyledi.

Bu yıl düzenlenecek Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda değerlendirilmek üzere "Antep İşi Nakışı"nın aday gösterildiğini aktaran Terzi, 11 Aralık'ta Hindistan'da düzenlenecek toplantıyla listeye girmeyi beklediklerini dile getirdi.

"Türkiye denince akla gelen en önemli markalardan biri Türk kahvesi"

Beta Tea Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Kahve Kültürü ve Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Uğur da Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin "Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir." sözüne atıfta bulunarak, Türk kahvesinin UNESCO tarafından tescillenmesiyle sadece bir içecek değil, kültürel birikim olduğunu kanıtladığını söyledi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da Yeni Han'ın Türk kahvesinin tarihindeki önemine işaret etti.

İstanbul'un pek çok kültürel esere ev sahipliği yaptığını dile getiren Turan, Fatih'te bulunan 12 bine yakın somut kültürel miras eserinin yanında somut olmayan pek çok değerin olduğunu vurguladı.

Turan, İstanbul'un binlerce yılda birkaç imparatorluğa başkentlik yaptığına dikkati çekerek, "İstanbul sadece somut kültürel miras değil, somut olmayan kültürel mirası da ön plana çıkartması çok kıymetli. Herhalde dünyada Türkiye denince akla gelen en önemli markalardan bir tanesi Türk kahvesi." ifadelerini kullandı.

Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Osman Serim ise Türk kahvesinin tarihine dair sunum yaptı.

Türk kahvesinin Osmanlı Devleti'ne gelmesiyle ilgili öne sürülen iki iddianın da doğru olabileceğini vurgulayan Serim, ilk açılan kahvehanenin Yeni Han olduğu konusunda pek çok akademisyenin ortak kanaat getirdiğini açıkladı.

Serim, kahvenin Avrupa'ya Osmanlı Devleti'nden yayıldığının altını çizerek Fransa'daki ilk kahvehane olan Le Procope'nin 1669'da 4. Mehmed tarafından Fransa Kralı 14. Louis'e gönderilen elçi Süleyman Ağa sayesinde kurulduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Türk kahvesi ritüellerinin bir temsili sunuldu.

Osmanlı kültürüne uygun bir şekilde giyinerek sahneye çıkan kahvecibaşı ve diğer görevliler misafirlere, geleneksel Türk kahvesi sunumunu canlandırdı.