Kazakistan'da Dünya Türk Dili Ailesi Günü ile Türk Akademisinin 15. yılı resepsiyonla kutlandı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü ve Türk Akademisinin kuruluşunun 15. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Sayasat Nurbek, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyinin eski üyesi Prof. Dr. Adil Ahmetov, El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev'in yanı sıra Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Orhan Barış Sönmez, Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Agalar Atamoglanov, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Genel Sekreteri Kayrat Sarıbay, Kazakistan Parlamentosu milletvekilleri ile çok sayıda arkeolog, tarihçi ve bilim insanı ile medya mensubu katıldı.

Resepsiyonda, Türk dünyasının bilim ve araştırma merkezi olarak faaliyet gösteren Türk Akademisinin 15 yıl boyunca hazırladığı bilimsel yayınların yanı sıra akademinin kuruluşu ve gelişiminin en önemli aşamalarını fotoğraf kareleriyle anlatan sergi açıldı.

Sergide, akademinin Türk dünyasının bilimsel entegrasyonu için yaptığı araştırma eserleri ile bilimsel seferleri, arkeolojik araştırmaları ve Türk devletleriyle işbirliği içinde hayata geçirdiği projeleri hakkında bilgiler sunuldu.

Türk Akademisi Başkanı Mustafayev, resepsiyonda yaptığı konuşmada, akademinin 15. yıl dönümünün Kazakistan'da kutlanmasının özel bir sembolik anlam taşıdığını vurguladı.

Türk Akademisinin 2009'da Nahçıvan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Kazakistan'ın girişimiyle kurulmasının kararlaştırıldığı ve kurumun temellerinin 2010'da başkent Astana'da atıldığını hatırlatan Mustafayev, "15 yıl içinde Akademi, Türk dünyası için özgün bir bilim merkezi haline geldi." dedi.

Mustafayev, Türk Akademisinin bilimsel işbirliğinin geliştirilmesi, ortak tarihi ve kültürel mirasın korunması ve Türk devletleri arasındaki entelektüel bütünleşmenin güçlendirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Türk Akademisi, tarih, arkeoloji, etnografya, edebiyat, dil bilimi, terminoloji, sanat ve sosyo-ekonomik araştırmalar alanlarında temel projeler yürütmektedir. Bu çalışmaların sonuçları, Türk birliğini güçlendirmeyi ve gelecek nesillere yol göstermeyi amaçlayan bilimsel yayınlarda yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Türk Akademisinin destekleriyle Ortak Türk Alfabesinin kabul edildiğine dikkati çeken Mustafayev, halihazırda Ortak Türk Tarihi ile ilgili akademik çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Mustafayev, bugün ayrıca ilk kez Türk devletlerinin ortak teklifiyle UNESCO tarafından ilan edilen 15 Aralık "Dünya Türk Dili Ailesi Günü"nü kutladıklarını bildirdi.

Türk dünyası için böylesine önemli bir günde bir araya gelmenin verdiği gururun paha biçilemez olduğunu dile getiren Mustafayev, "15 Aralık tarihi, Türk halklarının ortak dilsel ve kültürel mirasının korunması ve yaşatılması açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Resepsiyon, Türk halklarının geleneksel müziklerinin çalındığı konserle sona erdi.