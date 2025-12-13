Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 15 Aralık olarak ilan edilen "Dünya Türk Dili Ailesi Günü", Ürdün'de kutlandı.

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen etkinlik, Amman Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirildi.

Etkinliğe Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Azerbaycan Büyükelçisi Şahin Abullayev ile birlikte Ürdün'deki diğer Türk cumhuriyetlerinin temsilcileri, Ürdün'deki Türk kurumlarının temsilcileri ve Türkçe eğitimi alan Ürdünlü öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Caymazoğlu'nun konuşmasıyla başlayan programda, farklı Türk topluluklarına ait türküler ve şiirler seslendirildi, Karagöz-Hacivat gölge oyunu sahnelendi.

Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın açtığı stantlarda katılımcılara Türk mutfağından çeşitli ikramlar sunuldu.

Etkinlik kapsamında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tataristan, Türkmenistan, Uygur ve Türkiye kültürlerine ait sunumlar yer aldı.

Programda koro ve solo müzik dinletileri gerçekleştirildi, Kazak dombıra icrası yapıldı, Kırgız Manas Destanı'ndan bölümler okundu. Saz performansı, tiyatro gösterimi ve geleneksel Türk oyunlarıyla etkinlik devam etti.

"Türk dili yalnızca bir iletişim aracı değil"

Büyükelçi Caymazoğlu, konuşmasında UNESCO'nun 2025 yılından itibaren 15 Aralık'ı "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" olarak ilan ettiğini hatırlatarak, bu tarihin Orhun Yazıtları'nın 1893'te Danimarkalı bilim insanı Wilhelm Thomsen tarafından çözümlendiği gün olması nedeniyle özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

Türk dilinin yalnızca bir iletişim aracı olmadığını belirten Caymazoğlu, dilin kuşaklar boyunca ortak hafızayı, kimliği ve kültürü taşıyan temel unsur olduğunu ifade etti.

Caymazoğlu, Türk dili ailesinin Pasifik Okyanusu'ndan Akdeniz kıyılarına uzanan geniş bir coğrafyada ortak tarih ve değerleri temsil ettiğini kaydetti.

Azerbaycan Büyükelçisi Abullayev de konuşmasında Türk dünyasının İslam medeniyetine önemli katkılar sunduğunu kaydederek, İmam Buhari, İbn Sina ve Farabi gibi isimlerin yanı sıra Nesimi ve Yunus Emre'nin de ilim ve edebiyat alanında İslam dünyasına büyük katkılar sağladığını söyledi.

Etkinliğe yoğun katılım

Yunus Emre Enstitüsü Amman Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Öztürk ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan yoğun katılım olduğunu belirtti.

Öztürk, "Bu yıl 15 Aralık olarak ilan edilen Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü biraz erken kutladık. Bu yönüyle Türkiye olarak dünyada ilk kutlayan ülke olduğumuzu sanıyorum. Bundan dolayı da mutluluk duyuyoruz." dedi.

Program kapsamında Ürdün Üniversitesi Asya Dilleri Bölümü Türkçe-İngilizce Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bağdagül Musa tarafından "Türk dilinin tarihi gelişimi ve Türk lehçeleri" başlıklı konferans verildi.

Etkinlikte ayrıca "Mete Han'ın Yurt Sevgisi" adlı tiyatro gösterimi sahnelendi.