Dünya Turizm Günü Nepal'de Kutlandı Güncel Haberler LALİTPUR, 28 Eylül (Xinhua) -- Her yıl 27 Eylül'de kutlanan Dünya Turizm Günü dolayısıyla Nepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda kutlamalar düzenlendi. LALİTPUR, 28 Eylül (Xinhua) -- Her yıl 27 Eylül'de kutlanan Dünya Turizm Günü dolayısıyla Nepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda kutlamalar düzenlendi. Kutlamalar kapsamında geleneksel kıyafetleri içindeki kız çocukları bir performans sergiledi. Nepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda düzenlenen Dünya Turizm Günü kutlamalarında kız çocukları geleneksel kıyafetleriyle bir performans sergiliyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua) Nepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda düzenlenen Dünya Turizm Günü kutlamalarında kız çocukları geleneksel kıyafetleriyle bir performans sergiliyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua) Nepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda düzenlenen Dünya Turizm Günü kutlamalarında kız çocukları geleneksel kıyafetleriyle bir performans sergiliyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua) Nepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda düzenlenen Dünya Turizm Günü kutlamalarında kız çocukları geleneksel kıyafetleriyle bir performans sergiliyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Dünya Turizm Günü Eylül Nepal Güncel Haberler

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