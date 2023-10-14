Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik baskısını şiddetle kınayarak, bunu hasta ve yaralılar için "ölüm...
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Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik baskısını şiddetle kınayarak, bunu hasta ve yaralılar için "ölüm cezası" olarak niteledi.
Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik baskısını şiddetle kınayarak, bunu hasta ve yaralılar için "ölüm cezası" olarak niteledi.
Kaynak: AA / Güncel