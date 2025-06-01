Dünya Kahvaltı Günü'nde Türk Mutfağı Tanıtıldı

Dünya Kahvaltı Günü'nde Türk Mutfağı Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO'nun Dünya Kahvaltı Günü vesilesiyle Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nde geleneksel Türk kahvaltısı tanıtıldı. Etkinliğe Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve birçok büyükelçi katıldı. Türk mutfağının özgün lezzetlerinin sergilendiği kahvaltıda, özellikle mıhlama ve zeytin salatası dikkat çekti.

UNESCO'nun ilan ettiği Dünya Kahvaltı Günü vesilesiyle Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Konutu'nda geleneksel Türk mutfağı kahvaltısının tanıtımı yapıldı.

Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mariya Angelieva ve Sofya'da görevli birçok ülkenin büyükelçisinin katıldığı sunumun ev sahipliğini yapan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, "Kahvaltı, Türk yemek kültürünün en önemli öğünü olarak kabul ediliyor. Burada, Türkiye'nin birçok yöresinin özgün yemek türlerinin örneklerini görecek ve tadacaksınız." dedi.

Tanıtım için özel olarak davet edilen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlisi şef Zeynep Ceren Akkök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk kahvaltısının tanıtılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Akkök, "Burada birçok üst düzey kişiye kahvaltımızı sunmak ve onlardan pozitif tepkiler almak bizler için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Başta peynir çeşitleri olmak üzere ürünlerin çoğunu Çanakkale, Edirne, Hatay, Antakya ve Gaziantep yörelerinden temin ettiklerini belirten Akkök, şunları kaydetti:

"Bugün burada en özellikli ürünümüz mıhlama. Mıhlamayı yaparken yine yöresel peynirlerimizden faydalandık. Onları reçetemize dahil ettik. İkinci ve yine çok dikkati çeken ürünümüz zeytin salatası oldu. Zeytin salatası da özellikle Hatay ve Antakya bölgesinde çok bilinen bir kahvaltılık ürün."

Kahvaltıda ayrıca menemen, gözleme, Türk sucuğu, pişi, sigara böreği, pastırma, su böreği ve katmer gibi Türk mutfağını temsil eden yemek örnekleri de sunuldu.

Kaynak: AA / Ihvan Radoykov - Güncel
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti

Nükleer taşıyabilen 40'dan fazla uçağı dronlarla imha ettiler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 'Terörsüz Türkiye' ana gündemiyle toplanıyor

Milyonların gözü bu zirvede! Masada çok önemli bir konu başlığı var
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
Galatasaray'da Zaha ile ayrılık kesinleşti

Çok büyük umutlarla gelmişti! Galatasaray'da ayrılık resmileşti
Miss World 2025 birincisi belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını

Miss World 2025'te birinci belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko Türkiye'de kalabilir! Görüşmeler başladı

Dzeko Türkiye'de kalabilir! Süper Lig ekibi ile görüşmelere başladı
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
İnfaz kanunu teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

İnfaz kanunu teklifi kabul edildi! İşte madde madde değişiklikler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.