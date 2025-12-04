Türk Kızılay'dan Dünya Gönüllüler Günü kapsamında açıklama

DÜNYA Gönüllüler Günü kapsamında açıklama yapan Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Dünya Gönüllüler Günü vesilesiyle, bir başkasının acısına fedakarca koşan, iyiliği yüreğinde yaşatan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi. Türk Kızılay tarafından yapıla açıklamada "afetlerden sosyal hizmetlere, kan bağışından toplum sağlığına ülke genelinde 450 bin kişilik gönüllüyle insani yardımın gücüne güç katıyor. Kızılay'ın gönüllü hizmetlerine katılımda 18-30 yaş arası gençler öne çıkarken kadınlar gönüllülerin yüzde 62'sini oluşturuyor" denildi.

Kızılay tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazen bir ihtiyaç sahibinin kapısını çalmak, bazen bir afet anında sahaya koşmak, bazen de zor zamanlarda 'Ben ne yapabilirim?' diye sormak. Gönüllü olmanın sayısız yolu var. İnsani yardımın temelini oluşturan gönüllü hizmet, Kızılay-Kızılhaç Hareketi'nin de ilkelerinden biri.

"Dünya genelinde gönüllülüğün önemine dikkat çekmek ve gönüllü olmayı teşvik etmek amacıyla her yıl 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanıyor. Türk Kızılay bu özel gün vesilesiyle ülke genelindeki yaklaşık 450 bin gönüllüsüne teşekkür ediyor.

"Kızılay; 81 ilde şubeleri, Kızılay Kadın, Genç Kızılay ve Engelsiz Kızılay yapılanmaları ile ilkokullarda yeniden canlandırdığı Kızılay Kolu kulüpleri aracılığıyla, her kesime hitap eden bütüncül bir gönüllülük anlayışıyla çalışıyor. Afetlerden sosyal hizmetlere, kan bağışından toplum sağlığına kadar pek çok alanda görev alan gönüllüler, Kızılay'ın insani yardım kapasitesine güç katıyor.

"Türk Kızılay, 2025 yılında 70 bine yakın yeni gönüllü kazanarak 450 bin gönüllüye ulaştı. En çok tercih edilen gönüllülük alanı afet ve acil durumlar olurken, gönüllü hizmetlerine katılımda 18-30 yaş arası gençler öne çıkıyor. Kızılay'ın gönüllülük hizmetlerine öncülük eden kadınlar ise gönüllülerin yüzde 62'sini oluşturuyor.

YILMAZ: GÖNÜLLÜ HİZMET TÜM TOPLUMU İYİLEŞTİRİR

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, gönüllülerin insani yardım alanında çok önemli bir rol üstlendiğine değinerek "Ne mutlu ki toplum olarak gönüllülüğe dair duyarlılığımız yüksek. Almadan vermeyi, az ya da çok demeden paylaşmayı bilen bir milletiz. Gönüllü hizmet, bir yandan yaraları sararken, diğer yandan gönüllünün kendisini de güçlendirir; dayanışmayı büyütür ve tüm toplumu iyileştirir. Ben Dünya Gönüllüler Günü vesilesiyle başkasının acısına fedakarca koşan, iyiliği yüreğinde yaşatan tüm gönüllülerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Türk Kızılay çatısı altında gönüllü olmak isteyen herkes gonulluol.org.tr üzerinden başvuruda bulunabilir. Adayların eğitimlerini tamamladıktan sonra uygun bulunmaları halinde Kızılay'ın gönüllülük çalışmalarına aktif olarak katılabileceği aktarıldı.