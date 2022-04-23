Ak Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Dünya Çocukları İftar Programı" düzenlendi.

Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programda konuşan AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TBMM'nin açılışının 102'nci yılını kutluyor olmanın apayrı bir anlamı olduğunu söyledi.

Kabaktepe, aynı zamanda bugünü, çocuklarla paylaşılacak bir bayram olarak kutlamanın da kendilerine mutluluk verdiğini ifade ederek " 'Çocuklarımıza miras bırakacağımız yerdir dünya.' deriz ama artık cümleyi tersinden kurmak lazım. 'Çocuklarımızdan emanet aldığımız bir yerdir dünya.' anlayışıyla dünyadaki hayatımızı planlamamız lazım. Gönül arzu eder ki dünya bir barış gezegeni olsun. Gönlümüz, kalbimiz arzu eder ki dünyada hiçbir çocuğun herhangi bir nedenden dolayı gözyaşı akmasın. Gönlümüz arzu eder ki çocuklarımız hep neşe, huzur içerisinde, kendilerine inşa edilebilecek ve dünyaya iyilik, güzellik bırakabilecek bir yaşama başlayabilsinler." şeklinde konuştu.

İnsanın her yaşta yaşamın zevkini çocukça tadabilmeye muhtaç olduğunu dile getiren Kabaktepe, "23 Nisan'da biz de çocuklarımızla çocuk oluyor ve bu neşeye katılıyoruz. Aynı zamanda görülüyor ki çocukların saflığı, samimiyeti, duygularındaki maskesizlik insan hayatında her zaman takınılması gereken bir davranış, tavır." dedi.

"Çocuklarımın güvende olması için geldim"

Programa katılan ve Ukrayna'nın Ivov kentinden 3 çocuğuyla savaş nedeniyle 1,5 ay önce Türkiye'ye gelen Oksana Majarova da etkinliğe davet edildikleri için teşekkür etti.

Majarova, "Çocuklarımın güvende olması için geldim. Ailem, annem, kuzenlerim orada kaldı. Hislerimizi soracak olursanız, hepimiz aynı hissediyoruz. Bir an önce memleketimize, evimize çocuklarımızla birlikte sağ salim bir şekilde dönmeyi ve bu savaşın bitmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Annesi ve kardeşleriyle savaştan kaçmak için geldiklerini söyleyen Vladimir Majarova da "Ölüm korkusuyla geldik. Korku ve endişe hissediyorum. Bir an önce evime dönmek istiyorum. Bitsin bu savaş. Rusya bize saldırmasın." dedi.

Svitlina Kulak da savaştan kaçmak için Doğu Ukrayna'dan Türkiye'ye geldiklerini ifade ederek şu an iki çocuğu için güvenli bir yerde olduğunu ve bir önce memleketlerine dönmeyi ümit ettiklerini kaydetti.

Hacivat-Karagöz gösterisi yapılan program, savaş dolayısıyla ailesiyle Türkiye'ye gelen Ukraynalı çocuğun şiir okumasıyla devam etti.

Programda Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan çocuklar yöresel gösteriler sundu.

Çocuklara hediyelerin dağıtıldığı programın sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, AK Parti İl Başkanlığı yöneticileri, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu ve davetliler katıldı.